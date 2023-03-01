雯雯控訴老公張致恒連囝囝返學車錢都畀唔起　疑暗示全家經濟拮据

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）於2019年奉子成婚，結婚至今3年育有3名兒子。Steven婚後一直負面新聞不絕，雯雯與他已多次鬧離婚。去年12月初雯雯於IG疑發表離婚宣言，揚言已經到了她的極限和底線，大呻與Steven因性格問題，似乎已走不下去故決定分開。未幾雯雯又大鬧Steven「又廢又懶」兼疑似發表離婚宣言，她連月來更周期性嗌離婚，被網民戲稱做「離婚界KOL」。



Steven與雯雯組成5口之家。(ig圖片)

今日（1日），雯雯又再於IG出post放負狂呻：「努力為👦🏻👶🏻👦🏻🐶🐶🐶尋找出路，2023不能再跟一些沒進步的人在一起，這樣只會累搭累。」似乎是暗示Steven沒有進步，不能夠再與對方一起。她續說：「係時候要係唔同嘅方向搵出路，救自己同個屋企，但需要嘅時間都唔短，希望你們6能夠等我。承諾，能夠正常返學。承諾，有三餐。」並表示為了她最疼錫的三個仔仔以及三隻狗仔努力生活，起碼讓仔仔有書讀，仔仔與狗狗都有飯開。

雯雯今日又出post講離婚。(雯雯ig)

雯雯又於IG story控訴Steven沒有畀錢屋企，甚至連囝囝返學搭車的車錢也沒有。她寫道：「如果因為無錢畀小朋友搭車返學，而導致小朋友一次又一次要請假，我覺得呢種父母要好好想一想，你到底怎樣向小朋友解釋，為什麼不能出門返學。」看來他們一家已陷入經濟拮据的困境，竟然連小朋友返學的車錢都成問題。

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