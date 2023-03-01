BBC紀錄片揭Johnny's社長性虐男藝人秘聞　家中設性愛房強迫口交

日本Johnny's事務所（尊尼事務所）的創始人為強尼·喜多川，他曾培育出不少人氣偶像，包括SMAP、近藤真彥、Kinki Kids、Arashi、King & Prince等等，不少活躍於日本影視圈中的偶像都是尊尼事務所旗下藝人，因此強尼·喜多川在日本演藝圈中有舉足輕重的地位。喜多川在2019年離世，雖然距今三年，不過與他相關的新聞仍受到不少網民關注，近日英國媒體BBC更推出紀錄片，大爆喜多川的性醜聞內幕。



Johnny喜多川，出身於1931年10月23日，2019年7月9日因解離性腦動脈瘤破裂導致的蛛網膜下腔出血而病逝，終年87歲。（資料圖片）

前日（27/2）英國《BBC》在官網上推出名為《獵食者：J-Pop的祕密醜聞》（Predator: The Secret Scandal of J-Pop）的紀錄片預告，預計將於3月7日播出長達一小時的影片，而節目的介紹欄中就提及喜多川是位傳奇人才人物，把不少年輕男孩培養成超級巨星，但是原來過去50年間，日本一直守着他的黑暗秘密，原來是其經紀公司的男孩對他的性虐待提出指控。當中有記者會探討喜多川對媒體的影響力，並揭露了大家視而不見的殘酷後果。

英國《BBC》在官網上推出名為《獵食者：J-Pop的祕密醜聞》（Predator: The Secret Scandal of J-Pop）的紀錄片預告（BBC）

岡本Kauan（左）爆料曾遭Johnny喜多川性侵。（YouTube圖片）

事實上早在1960年代開始，已經在零星的報道指出喜多川是位同性戀者，更不時向旗下藝人做出猥褻行為。早前更有前尊尼仔岡本Kauan爆料，自爆曾遭已故尊尼事務所創辦人喜多川性侵，遭撫摸其大腿及手淫。

現年26歲的岡本Kauan在2012年加入Johnny's事務所，2017年退出事務所。他提到當年15歲時被迫讓Johnny喜多川幫他口交，Johnny喜多川更強迫他完成整個過程才可離去，否則要繼續「陪瞓」，而岡本Kauan緊張到幾乎哭出來，又指有影片作證據。此外，岡本Kauan自爆曾「陪瞓」，Johnny喜多川會對藝人家長謊稱他們今晚要瞓酒店，實際上是帶回家，首先在梳化上給他按摩，睡覺時便會直接上同一張床，從撫摸性器官開始侵犯。

平野紫耀。（網上圖片）

岡本Kauan指King & Prince成員平野紫耀同為受害者。（IG/@kingandprince_j）

另外，喜多川又被爆出家中有兩間專用「炮房」，Johnny’s Junior藝人之間會稱呼為「松本潤部屋」及「佐藤勝利部屋」；另外又有兩張床，一張自己瞓，另一張則留給專寵的藝人；而Johnny喜多川被指直至對方射精前都不會停止口交，倘若對方未能射精，Johnny喜多川便會不放口，直接入睡。

松本潤。（instagram@arashi_5_official）