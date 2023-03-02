蔡天鳳碎屍案｜Abby生前素顏容貌曝光　網民讚似仙女嘆天妒紅顏

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）上月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。Abby為人心地善良，性格和藹可親，她的離世令人深感惋惜和難過。而Abby小紅書帳號日前亦曝光了，網民都留言願她安息，並對她的遭遇深表哀痛。即使Abby現已不在人世，但她的小紅書卻持續漲粉，不少網民都想重溫她生前的點滴。



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Abby的母親「五姐」與女兒感情深厚，Abby的死訊曝光後，大批網民亦紛紛湧入五姐的抖音帳號留言哀悼，希望五姐可以節哀順變。其實五姐曾經分享過Abby的一些生活片段，其中一條短片是Abby於今年1月在巴黎參加時裝周時拍的，片中她正準備為時尚雜誌拍攝封面，正在等待好友化妝師幫她化妝扮靚。Abby素顏出鏡，樣貌清麗脫俗，加上說話特別溫柔，網民都大讚她彷如人間仙女，又慨嘆天妒紅顏，該條片有5萬點讚，近2萬次轉發，以及近6千留言為她致哀。

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