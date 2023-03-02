蔡天鳳碎屍案｜Abby生前素顏容貌曝光 網民讚似仙女嘆天妒紅顏
撰文：張嘉敏
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譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）上月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。Abby為人心地善良，性格和藹可親，她的離世令人深感惋惜和難過。而Abby小紅書帳號日前亦曝光了，網民都留言願她安息，並對她的遭遇深表哀痛。即使Abby現已不在人世，但她的小紅書卻持續漲粉，不少網民都想重溫她生前的點滴。
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Abby的母親「五姐」與女兒感情深厚，Abby的死訊曝光後，大批網民亦紛紛湧入五姐的抖音帳號留言哀悼，希望五姐可以節哀順變。其實五姐曾經分享過Abby的一些生活片段，其中一條短片是Abby於今年1月在巴黎參加時裝周時拍的，片中她正準備為時尚雜誌拍攝封面，正在等待好友化妝師幫她化妝扮靚。Abby素顏出鏡，樣貌清麗脫俗，加上說話特別溫柔，網民都大讚她彷如人間仙女，又慨嘆天妒紅顏，該條片有5萬點讚，近2萬次轉發，以及近6千留言為她致哀。
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蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。