前娛記向Angelababy公開致歉　聲稱畀唔起一萬元罰款要搵成龍借錢

Angelababy（楊穎）在去年1月正式宣布與黃曉明離婚，但其實近年兩人屢傳婚變，一名資深娛樂記者「香港朱皮」早在2021年就拍片大爆Baby與黃曉明已經離婚，並聲稱Baby與古天樂「蜜月歸來」，消息一出即時掀起網民熱議，對此，楊穎工作室隨即發聲明否認並提告，日前判決結果出爐，判「香港朱皮」敗訴，而他亦依照規定在微博公開道歉，但就「賣慘」自稱給不起合共1萬人民幣的罰金，甚至想去找成龍借錢。



Baby透過工作室發表聲明否認傳聞。（微博@楊穎工作室）

法院判「香港朱皮」敗訴，除了必須在個人微博帳號「颱風季節aa」發文向Baby致歉之外，還必須賠償Baby經濟損失8000元、精神損害撫慰金2000元，共計1萬元人民幣。對此，「香港朱皮」在Baby 34歲生日（28/2）當日發文，先是祝她生日快樂，又表示「是我做娛樂記者30多年，首次向明星道歉，同樣也是香港娛樂圈30多年，首次有明星告娛樂記者」，並辯稱「我嘗試用我的方式報導，卻是4億的流覽量，說兩個頂流合體成立公司，培訓四人女團進軍電商直播，經過幾個月六個人的磨合，現在終於密月期歸來，隆重進軍直播，從頭到尾沒說過結婚，沒想到密月期三字還是讓外面誤會。」

Baby剛剛過了34歲生日。（IG圖片）

雖然「香港朱皮」公開道歉，但就「賣慘」希望可以分期兩年繳交罰款：「因為內地沒有記者證根本沒收入，香港證件不能人臉識別也借不了錢，什麼也不屬於我的，居住在北京郊區的淌水地下室，千多元交租現在也成問題，取暖費還是關錦鵬導演幫我交的，牙齒斷了也沒錢弄，天天只能喝粥，電話更是欠費停機一年多，現在想去找成龍借錢交罰款給你，他又遠在新疆拍戲。」他又表示原本不知道被告，直至見到陳冠希爸爸後才得知：「我還聯繫過老闆林建岳和你的經理人，陳冠希爸爸認為可能是假的，叫我不用理會，說沒有香港明星會相隔兩年還會提起，今天知道情形，當然要誠心道歉認錯，好了，祝更加漂亮，實在抱歉！」不過網民就認為這篇道歉聲明態度不夠真誠：「字裡行間沒有半點道歉的意思」、「通篇都在內涵Baby小氣和小題大做，又各種炫人脈威脅人」！

「香港朱皮」表示想去找成龍借錢交罰款。（成龍微博圖片）