「千億女友」郭嘉文單身無拍拖?　好姊妹林凱恩：好多人鍾意佢㗎

TVB小花林凱恩（lris)早前疑因續約問題，被屢傳遭公司雪藏無劇拍！今天（1日）她現身户外錄製節目《健康必殺食》，接受《香港01》訪問時開腔回應雪藏一事，她表示：「好多謝大家咁關心我，對我來講工作多同少都係好享受而家自己做緊嘅嘢（有冇唔開心？）唔會㗎，因為對我來講都係一種鼓勵，我有個存在感同埋存在價值喺到，咁會令我想做更加多好嘅嘢比觀眾同埋錫我嘅人（咁續約問題解決咗未？）只要一日喺TVB見到我都證明我係為TVB服務緊。」

林凱恩同郭嘉文感情極好，經常孖公仔出巡！（葉志明攝）

早前lris疑孖好姊妹「千憶女友」郭嘉文飛到日本旅遊散心，在IG出post大曬東京美食！她解釋其實是一個美麗的誤會，皆因二人並無飛去日本，拍攝地點在香港某一間餐廳，只是餐廳總部在日本，所以標注日本地點，令大眾誤會以為二人外出旅遊！自從「千憶女友」郭嘉文與富豪李澤楷分手後，未知是否感情無着落，反而多了時間周遊列國，惟早前嘉文身體不適，外界擔心她會否隻身一人沒人照顧！老友lris就幫好姊妹答：「佢食錯嘢，因為佢體質係弱啲，咁所以佢平時出街食嘢都好小心，所以就唔小心病咗一輪（有冇人照顧佢？）咁佢爸爸媽媽同埋我都會負責照顧佢（嘉文係咪多咗時間陪你？）反而而家係佢等緊我個期，而家我要工作嘅時候，就好似佢變咗一個賢內助，等我返屋企（你扮演男朋友嘅角色？）我不嬲都係男朋友角色，佢係一個好賢良淑德嘅女仔，好多人鍾意佢㗎！」