林明禎上節目受訪震驚主持人冇睇《飯戲攻心》　怒睥對方要求換人

現年32歲的馬來西亞的女神林明禎，近年主力在香港發展，深受廣告商喜愛一年間接逾30個廣告，衣食住行類通通包攬，成為新一代廣告女王，吸金力強勁。早前她更受到「第十六屆亞洲電影大獎」邀請擔任青年推廣大使，並以該身份到YouTube頻道「好青年荼毒室」做嘉賓，當中的內容引起大批網民討論，原來主持人頌頌在未做足功課的情況下訪問林明禎，令氣氛變得相當尷尬。

林明禎與主持人頌頌之間的互動引起網民的關注。（YouTube/@好青年荼毒室）

影片中，林明禎分享不少自己對於香港、台灣及馬來西亞文化的看法，之後談及因工作需要及出於對自己的要求，因此已經學習廣東話近兩年的時間，講到學習時遇到的困難，明禎打算以自己有份參演的電影《飯戲攻心》作為例子:「最難唔係生活中嘅用語，就好似我拍《飯戲攻心》嘅時候覺得好難，裡面有好多對白係講……你哋有冇睇過（呢套電影）呢？」

林明禎震驚主持人冇睇《飯戲攻心》（YouTube/@好青年荼毒室）

此時主持人頌頌表示：「我準備睇。」明禎聞言呆了幾秒，隨後就扮喊說道：「原來都有人冇睇過《飯戲攻心》」，不過明禎就繼續追問：「你知唔知阿喵嘅招牌動作呢？」由於頌頌沒有看過電影，因此難以回答問題，不過明禎都有細心教導，可惜見到頌頌有點笨拙，就假裝生氣的樣子怒睥對方，令頌頌大吃一驚，不過明禎見到他成功做出動作後，馬上開心說道：「好！原諒你。」

明禎假裝生氣的樣子怒睥對方（YouTube/@好青年荼毒室）

之後又開心：「好！原諒你。」（YouTube/@好青年荼毒室）

問到明禎為何會到香港發展時，她就談及出道初時因為拍攝的電影《救殭清道夫》而來到香港，此時明禎向頌頌問到：「你有冇睇《救殭清道夫》？」對方以尷尬的笑聲作出回應，令明禎崩潰表示：「換人換人換人！」

明禎向頌頌問到：「你有冇睇《救殭清道夫》？」（YouTube/@好青年荼毒室）

明禎知道頌頌冇睇，即時要求還主持人。（YouTube/@好青年荼毒室）

為此，頌頌就解釋道：「因為我知道有機會上節目，我都有特登睇你啲訪問嚟做功課，但無理由係架巴士到睇戲㗎嘛，係唔係先？」不過明禎就反駁：「宜家好多地方都睇到，戲院都睇到，多啲支持香港電影。」節目出街後，不少網民都表示頌頌沒有做足功課，根本就不尊重林明禎，紛紛留言說：「有冇考慮換主持」、「徙咗！換人啦」、「主持人事前準備不足，有待改善」、「頌頌搞乜」，而作為主持人之一的鹽叔就承認這次的訪問確實有進步空間。

林明禎希望主持人多觀眾香港電影。（YouTube/@好青年荼毒室）

林明禎希望主持人多觀眾香港電影。（YouTube/@好青年荼毒室）