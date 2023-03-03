蔡天鳳1月為電影《喬峯傳》　前夫鄺港智兄弟有到場

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）的肢解烹屍案震驚各界，涉案前夫一家四口2月27日提堂，分別被落案起訴謀殺及妨礙司法公正罪，好友透露原來Abby早在去年11月察覺前夫一家似有異樣。



蔡天鳳案｜生前好友周英杰陪家人認屍 聽法醫講解已心寒嚇到腳軟

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）的肢解烹屍案震驚各界。（IG：@xxabbyc）

事發後Abby家人及Chris家人都非常傷心，其好友英皇前歌手周英杰（現名清晞誦）為他們作溝通橋樑，他向傳媒透露，在去年11月時已覺前夫一家疑似有異，而Abby為人善良，電影《天龍八部之喬峯傳》Abby包場，周英杰在現場仍見到前夫鄺港智及前大伯鄺港傑出現。家人對前夫鄺港智在2016年曾涉盜竊案被通緝一直知情，但見他經常中港兩邊走，所以譚家以為事件已解決。

蔡天鳳（Abby Choi）遺下四名子女。（IG：@xxabbyc）

被告鄺港智(黑布蒙頭者)早前被送院的情況。(資料圖片)

蔡天鳳前夫兄長在社交媒體上保留了大量與Abby的二人合照，不少相片亦標註「Bro and Sis」、「Family」等關鍵字。（IG圖片）

電影《天龍八部之喬峯傳》蔡天鳳包場，周英杰在現場仍見到前夫鄺港智及前大伯鄺港傑出現。（IG：@ xxabbyc）

+ 14