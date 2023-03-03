蔡天鳳1月為電影《喬峯傳》 前夫鄺港智兄弟有到場
撰文：鍾路淂
出版：更新：
28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）的肢解烹屍案震驚各界，涉案前夫一家四口2月27日提堂，分別被落案起訴謀殺及妨礙司法公正罪，好友透露原來Abby早在去年11月察覺前夫一家似有異樣。
蔡天鳳案｜生前好友周英杰陪家人認屍 聽法醫講解已心寒嚇到腳軟
事發後Abby家人及Chris家人都非常傷心，其好友英皇前歌手周英杰（現名清晞誦）為他們作溝通橋樑，他向傳媒透露，在去年11月時已覺前夫一家疑似有異，而Abby為人善良，電影《天龍八部之喬峯傳》Abby包場，周英杰在現場仍見到前夫鄺港智及前大伯鄺港傑出現。家人對前夫鄺港智在2016年曾涉盜竊案被通緝一直知情，但見他經常中港兩邊走，所以譚家以為事件已解決。
+14
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。