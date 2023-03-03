吳卓羲首上《獎門人》同蔡思貝咀貼咀　黃智雯轉數慢慘成老鼠屎

TVB特備節目《獎門人Ladies First感謝祭》是集陣容相當強勁，除了有「獎門人」曾志偉，五位「獎老」阮兆祥、錢嘉樂、麥美恩、林秀怡及程浩駿外，嘉賓隊更是雲集不少視帝視后的「隱形戰隊」及「廉政狙擊隊」。「隱形戰隊」有馬國明、陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇、吳家樂、樊亦敏；「廉政狙擊隊」有吳卓羲、黃宗澤、王浩信、胡定欣、蔡思貝、黃智雯（Mandy），當中吳卓羲由於是多年來首度上獎門人，故此獲特別待遇隆重登場，相當搞笑。

吳卓羲嘅出場方式勁特別。

三太戴毛毛帽玩彈遮遮耐人尋味

樊亦敏（三太）及吳卓羲（Ron）在節目中相當搶焦，被獎門人指是「癲婆」的三太，不但造型搶鏡，全晚表現相當瘋狂，更向Ron表明心迹。獎門人及獎老等笑指為幫「三太」圓夢，竟在「開心無敵傳紫菜」環節中賣大包，讓三太一人對戰四大型男，包括Ron、黃宗澤、王浩信及陳山聰，以「一打四」形式「車輪轉」與四男輪流啜紫菜。面對型男強攻，平時霸氣盡露的三太不但忽然少女心，全程瘋狂笑個不停之餘，肢體更數度出現不受控情況。獲安排全晚「與Ron同行」的三太，在辣辣壽桃中的「口不對心」環節中連環出錯拳，即使獲優待玩「超慢板」，仍跟不上節奏輸足幾條街，令對手Ron大感驚嘆。在最後的「開心無敵彈遮遮」環節，三太再度搶焦，以「女殺手」全黑造型登場之餘，又無厘頭換上吸水力強的毛毛帽，令人摸不著頭腦。

「傳紫菜」：蔡思貝、吳卓羲

三太傳紫菜傳到遭逢不幸咁。

黃宗澤吳卓羲王浩信「反串」勁驚喜

今晚的「以訛傳訛」亦相當精彩，「紫菜四型男」在相關環節中完全拋開偶包盡情瘋狂演戲，以「演技大爆發」形容絕不為過。首先原來「廉政三子」黃宗澤、Ron及王浩信三人扮演嬌俏女性均有番咁上下功夫，黃宗澤演繹洞房時的急色相更連見慣大場面的胡定欣也笑到不能自已；至於Ron演繹掀起頭巾的新娘子時，「含羞待放」的表情亦是令全場拍案叫絕。而山聰今晚除了會揭示「枚王」真身，在「以訛傳訛」環節中扮演銀行劫匪亦相當出色，單是以Tee笠頭的動作，已成功令全場尖叫，更令緊隨其後接招的Tiffany嚇到即時「扣番」外套衫鈕。

蔡思貝連除褲動作都做埋，真係好放，而佢全程都好有遊戲精神，值得欣賞。

連「如廁」動作都做足 蔡思貝玩得勁放

女嘉賓方面，則以胡定欣及蔡思貝最為出色，蔡思貝演繹「驗孕」題目時，不但做出除褲如廁動作，口中更發出「殊殊聲」表達小便中，獲讚夠晒豁出去。至於「老鼠屎」代表，除了由「三太」再度毫無懸念勝任外，原來Mandy亦是相當「㦸手」，不論理解、記性及表達能力均出現問題，令一眾隊員心如死水。不過世事無絕對，Mandy最終在「彈遮遮」環節成功雪前恥，想知Mandy如何做到？密切留意今晚節目。