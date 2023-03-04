女星薔薔承認曾下海做「飯局妹」有苦自己知：我一到男生就來摸…

薔薔（林嘉凌）日前上台灣中天綜合台節目《同學來了》，分享難忘的飯局經驗，自爆曾當過飯局妹：「年輕的時候我爸叫我去考駕照，但考到了又不給我車，我要車當然要自己去生錢，我就去酒店應徵，剛好裡面有個女生是飯局妹，我就問她能不能介紹一下。」於是對方帶著薔薔一起出席飯局。



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薔薔回想飯局的情景表示：「我一到男生就來摸我，吃完後有的男生喝醉了，就一直拉我去酒店續攤。」講到這讓在場來賓好奇後續的發展，薔薔說：「有錢賺幹嘛跑？我想說這樣應該會賺到兩攤的錢就跟過去，但她（飯局妹）一直沒發錢給我，我變臉跟她討，結果她說『妳今天又沒有錢』，因為她不認為我有正式加入，但我覺得錢應該是被她賺走，我就再也不去了。」

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來自日本的小百合分享，曾被騙去當飯局妹：「台灣朋友約我吃飯，我過去的時後才發現不是單純的聚餐，因為地點是在招待所，大家都梅花座，女生也都穿很辣，我只要跟男生對到眼，他們就發錢給我，我大概有拿到1、2萬塊（台幣），但我原本以為是過新年的關係，直到大家一對一對的離開現場，我才感覺不對勁馬上離開。」

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