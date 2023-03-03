洪嘉豪做店長獲讚斟酒叻 楊偲泳Po溫泉相找數唔怕張振朗嬲

洪嘉豪（Kaho）和楊偲泳（Renci）今日（3/3）現身Clockenflap音樂節為啤酒品牌擔任一日店長，親手為數十名粉絲斟酒兼合照。Kaho手法純熟，而Renci則不時斟瀉酒，場面狼狽搞笑。Dear Jane主音Tim更突然現身攤位，惹來一陣哄動。

Kaho和Renci擔任一日店長為粉絲斟酒。（葉志明攝）

Kaho和Renci於活動後接受訪問時表示今次是首次一同擔任店長，雖然Kaho聲稱未試過幫人斟酒，不過Renci就大讚他斟得好好：「其他店員話佢斟得好過原本啲店員，但我就倒瀉晒。」Kaho笑言：「我都係跟Renci姐學嘢。（Renci：唔係唔係，我頭先倒瀉晒，多得你指導）。」

Kaho笑言好耐冇寫歌，要開始重拾心情。（葉志明攝）

Kaho更突然大爆Renci嬲了自己：「因為我冇入戲院睇佢套《毒舌大狀》，我心入面嗰句係，你都冇睇我套《超神經械劫案下》，係咪先？唔使講嘢。」Renci無言以對打圓場說：「今日好開心呀，同洪嘉豪一齊做嘢，有班熱情嘅fans幾開心。」

Dear Jane主音Tim突襲，他受訪時表示來欣賞Arctic Monkeys的演出。（葉志明攝）

《毒舌大狀》票房大賣衝破1億600萬，Renci說剛完成千人慶功宴，而她日前於IG分享的半裸浸溫泉照，亦是賀票房的福利之一：「我同Louise（王丹妮）同Fish（廖子妤）講過要找數，所以就順便找埋數。阿Lou條腳好長就交畀佢，背脊同頸就交畀我。」問到會否擔心男友張振朗不喜歡照片太性感，她表示：「都唔怕呢啲。」

楊偲泳亦有在現場斟酒。(葉志明攝)

至於兩位於活動後會否逗留場地欣賞其他表演，被數十名粉絲包圍的Kaho笑言會「行唔到」：「睇下會唔會偷偷地返嚟，我本身應承咗阿媽返屋企食飯，咁就冇辦法。（Renci：帶埋Auntie嚟。）更加唔好，佢連我啲歌都唔係好聽，可能都唔係好支持其他音樂。（Renci：但原來佢好支持其他音樂呢。）哦！原來佢聽得好開心，係唔係好聽我啲歌。」