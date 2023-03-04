方力申認識第1日已知Maple慘痛經歷 睇片感心寒：睇到好辛苦

現年43歲的方力申自與鄧麗欣（Stephy）結束十年情後，感情一直未有着落。但近日爆出小方脫單成功，與年輕藝術家、有「氣質版馮盈盈」 之稱的Maple Yip蜜運中。緋聞傳出後，網民對Maple的背景感到好奇，更有人指Maple與Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中的受害者葉萱是同一人。節目中，前邪教教徒葉萱選擇勇敢企出來，開記招指遭攝理教洗腦及性侵。

方力申認與邪教性侵受害人Maple拍拖。（陳順禎攝）

一直未有回應事件的方力申今日（4/3）出席活動時承認與Maple拍拖，更對女友讚口不絕：「如果你哋認識佢，你哋都會鍾意佢。鄰家女孩，好貼地。第一餐飯我帶佢去酒店食lunch，之後佢同我講唔使帶佢去酒店食，佢最鍾意就係食茶餐廳。」他續指二人拍拖時間很短就已經見過雙方父母，Maple的爸爸亦很放心女兒跟小方拍拖。而小方的父母同樣對Maple印象良好：「好關心佢，譬如我有時返屋企，就會問佢嚟唔嚟食飯，我話佢唔嚟食飯，佢哋就話唔嚟食飯都坐下啦。同埋佢食完飯，除咗執嘢之外會幫手洗碗，呢啲都好加分。試過有一次餐飯，佢冇份食都幫手洗碗。」

小方坦言女友的真誠最吸引自己：「佢好坦白，識佢第一日已經將自己嘅經歷、性格一五一十同我講，咁快就咁信任我…初次相識就將佢嘅經歷話畀我聽，我覺得呢個女仔好特別，好想去了解佢更多。我個人係你對我好，我對你更加好。你對我信任，我一定唔會令你失望。」

方力申今日成為焦點。（陳順禎攝）

而Maple曾經加入邪教以及所遭受的經歷包括被性侵等，小方表示二人相識的第一天已經知道：「我有睇過條訪問，睇到好辛苦…我非常之欣賞佢嘅勇敢，遇到啲唔公平嘅事一定要挺身而出，去告發佢哋。第一眼會覺得好心寒，第二會覺得點解你咁天真、咁幼稚，但佢做嘅嘢可能俾我哋所有人都更加堅強，睇完之後會更加珍惜佢。好心寒、好心痛，更加覺得佢叻。」

小方表示會給予Maple空間，因為她將要到韓國出庭：「受害者要再講返件事出嚟，其實係好痛苦。（會唔會陪佢？）公開咗之後，梗係希望可陪伴，但未知幾時。」

方力申會陪女友Maple赴韓出庭。（影片截圖）