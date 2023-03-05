解風東京｜杜如風挑戰性感浸風呂？　獻出人生首次：係咪好性感？

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），主持全新旅遊節目《解風東京》，讓觀眾貼身直擊她於疫情解封後，重返鄉下日本的整個過癮過程！

Helen主持旅遊節目素來以真性情+瘋狂見稱，《解風東京》亦貫徹其一貫特色，除了繼續爛Gag不絕，更不斷戲子上身扮鬼扮馬，除了首集出場一幕cosplay成「修路工人」相當搶焦，之後上演的「著衫版香艷出浴記」也是相當搞笑。Helen這次介紹的酒店位於池袋，於去年才開幕，特色是一反東京酒店房的骰格局。為了真實展示豪華套房有幾大，Helen「金絲雀」上身碌床碌足兩個半圈，但碌到床邊竟然上唔番嚟，要出動幕後幫忙拖拉，爆笑非常。之後Helen為介紹乾濕兩蒸桑拿房，及可容納4人的露天風呂，竟想到以特別方式披浴巾扮香艷，更相當「入戲」謂：「係咪好sexy呢？我呢一生人第一次喺幕前咁樣包毛巾。」為求節目效果，Helen狂擺性感甫之餘，又揚言「阿媽見到咁豪放會眼火爆」。到底尺度有幾大，密切留意節目。

佢重新出嚟時摟住毛巾，但裡面依舊著晒衫。

至於經典「風」語錄，除了有在日本街道中心呼喚「我返嚟喇」，還先後有「冷得我騰騰震呀」、「我唔驚我唔驚！」；而去到食海膽環節，金句情況更是變本加厲！Helen介紹的六本木專食海膽主題餐廳CP值極高，六道連甜品都以海膽入饌的菜式，加起來只需5,280日圓（約320港元），Helen更聲稱事前專誠「餓身嚐膽」，相當有創意！由於海膽套餐太滋味，不顧儀態盡情大啖食的Helen除了吃到「天一半地一半」，還大拋金句謝親恩：「每次食到海膽，我都好感謝我阿媽同阿爸生咗我出嚟，可以有機會令我食到啲咁好食嘅嘢！」

杜如風飲咗冇耐就High High地，向鏡頭猜枚之餘，又自爆唔飲得。

首集玩貼地的Helen，還到了池袋一間以水龍頭酒精飲品放題作招徠的燒肉店，只需付550日圓（38港元）即可於一小時內盡情暢飲；微醉的Helen更笑指雖然很多人誤以為她「劈得」，但實情是「有酒飲不得」，到底是甚麼原因？Helen在節目中將一五一十話你知。至於朝聖行程，Helen來到澀谷新景點—樓高47層的Shibuya Sky，此處Helen再度曝露「畏高」弱點，並因太大風再搞爛gag：「吹到個頭就嚟甩，總之擺埋喺locker唔攞上嚟」！

杜如風繼續扮鬼扮馬本色，cosplay成修路工人出場。