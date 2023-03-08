隱形戰隊1-5集劇情｜唐詩詠告別作 同馬國明拔槍對恃
《隱形戰隊》故事大綱
簡曜洋(馬國明飾)、顧家強(陳山聰飾)、喬寶寶(唐詩詠飾)、喬帶囡(林子善飾)曾是反恐特勤隊的「四劍俠」，一次行動的一個錯誤決定，令四人各散東西，情誼不再。後來，一宗無差別殺人事件令四人重遇，惟當中的怨恨仍糾纏不清。隱形任務戰略部隊是反恐情報組另一精銳，主管方國希(江美儀飾)賞識寶寶，招攬麾下；隊內仰慕拍檔曜洋的杜小婕(劉佩玥飾)得悉寶寶與曜洋的前戀人關係，從此「開戰」。鬧市發生連串爆炸案，寶寶調查時向獄中極度重犯匡勝天(陳展鵬飾)求教，過程意外地順利，原來勝天潛藏着巨大陰謀……
《隱形戰隊》第一集劇情(03/06)
鬧市發生瘋狂女食客無故殺人事件，衝鋒隊督察唐詩詠上前阻止卻受傷……反恐特勤隊同時遇上一瘋狂男子，督察陳山聰及時化解危機。警方懷疑事件是針對來港的藥廠高層。寶寶見兄長林子善出洋相，想起帶囡於數年前一次行動中被馬國明射傷腳而殘廢，曜洋因此離開警隊，寶寶對他恨之入骨。轉職夜場的曜洋，捉拿被懸賞追捕的黑仔，卻遇到同想帶走黑仔的黑幫小頭目大炮，馬國明逃跑時，唐詩詠趕至並舉槍指着曜洋，馬國明情急下竟向唐詩詠開槍。
《隱形戰隊》第二集劇情(03/07)
陳山聰及時趕到拯救唐詩詠；林子善不相信馬國明會開槍射寶寶，二人為此口角。唐詩詠和陳山聰回到案發現場，唐詩詠發覺事情或非原先所想。馬國明帶着黑仔交予黑幫老大換懸賞，突然一批恐怖分子殺入……原來馬國明這兩年只是與夥伴劉佩玥執行臥底任務。馬國明繼續調查毒品殺人案，與唐詩詠再次並肩上陣，彷彿回到當年感覺。馬國明正式回歸隱形任務戰略部隊，林子善相約吃飯，竟同時約了唐詩詠和陳山聰，二人與馬國明仍有芥蒂，並為林子善爭執，最終不歡而散……
《隱形戰隊》第三集劇情(03/08)
馬國明為傷及林子善的往事感煩惱，一直喜歡馬國明的劉佩玥前來開解。西環碼頭發現女浮屍，開會期間林子善提出新論點，馬國明認定林子善適合隱形戰隊，誠邀加入，林子善為此猶疑，另邊廂陳山聰和唐詩詠卻極力反對。林子善繼續尋找外地恐怖分子資料，發現此事與活躍於暗網的神秘人有關，林子善跟蹤可疑人物，惟發生意外入院。警方終憑着林子善搜集的證據，鎖定目標人物。反恐特勤隊將疑犯拘捕，馬國明偽裝成功，令疑犯答應與警方合作。
《隱形戰隊》第四集劇情(03/09)
隱形戰隊總警司江美儀分析浮屍案兇徒是一群獵殺者，模仿外地恐怖分子手法行兇。唐詩詠重遇昔日學生鄭嘉嘉，嘉嘉懷疑自己被跟蹤。是夜，唐詩詠收到嘉嘉的求助電話……反恐特勤隊有警員郭子豪和督察劉穎鏇新加入，郭子豪以甲蟲玩具作弄劉穎鏇，劉穎鏇忍不住嘔吐在陳山聰身上。反恐特勤隊訓練期間發現屍首，隱形戰隊推測是獵殺者所為。隱形戰隊藉着唐詩詠提供的線索，鎖定可疑人物二世祖朱浩，劉佩玥被派往接近朱浩，並與馬國明假裝情侶……
《隱形戰隊》第五集劇情(03/10)
唐詩詠接報，驚見嘉嘉的父親已自殺身亡，難掩悲傷。唐詩詠在嘉嘉家居收拾，找到嘉嘉的士上的行車紀錄儀。劉佩玥成功取得朱浩手機內的資料，有所發現。隱形戰隊和反恐特勤隊聯合行動，派劉佩玥與劉穎鏇混入泳池派對，江美儀大為緊張，原來江美儀正是劉穎鏇的母親。派對當日，劉佩玥故意挑釁朱浩，但朱浩未有預期反應……唐詩詠與劉穎鏇被獵殺者捉走，二人成功逃跑，陳山聰和劉穎鏇配合下擊退其中一人。另一邊廂，唐詩詠被圍捕受傷，危機湧現。
隱形戰隊最新劇情劇透?
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《隱形戰隊》除咗六大視帝視后鑽石級陣容，仲有咩咁把炮？
《隱形戰隊》日前釋出官方首輪預告片，如片段所見，除了精彩緊湊的槍戰及肉搏場面，角色的造型亦相當吸睛，劉穎鏇與劉佩玥大騷長腿甚有睇頭，【詳情即睇】，早前劉穎鏇更不慎走光疑露底春光乍洩前更傳陳展鵬扭計加人工被換角，監製文偉鴻親解選角一事。