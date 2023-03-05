36歲高海寧貼身衫打鼓 還原選美好身材網民驚呼：側面巧震撼

高海寧（高Ling）2008年參選香港小姐，因為上圍豐滿而備受關注，雖然五強止步，但仍順利加入娛樂圈。初出道時，高Ling都要靠騷身材增加曝光率，繼而被封「TVB咪神」；但近年升呢上一線，便刻意收起性感，連拍旅節目《吃貨橫掃曼谷》都避免穿泳裝亮相，寧願讓彭慧中和陳星妤搶風頭。

不過，高Ling的火辣身材，有時真是好難遮蓋。昨日（4日）她在IG分享一條打鼓的片段，留言：「New hobby☺」。️現場播放陳奕迅主唱的《單車》，高Ling隨住節拍打鼓，但網民卻錯重點，將焦點集中在高Ling的傲人上圍，穿上杏色貼身衫側面看好立體，隨住音樂起動，令人心臟砰砰跳。網民留言：「側面巧震撼！」、「我都唔知望邊度好」、「如果有正面shot 就好」、「高Ling真係好好身材 我都好想有呀 好羨慕」。

高海寧打鼓，網民錯重炶。（ig@sammkoling）

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36歲的高海寧曾經分享keep fit心得，提倡均衡飲食，不會因為減肥而節食。她最常吃的是三文魚和雞胸肉，再配搭蔬菜和少量的澱粉質，確保自己每天吸收足夠的蛋白質，同時不會因爲過度減少澱粉質而減慢新陳代謝。除此之外，當然不少得做過運動，每天持之而行，朝早花5分鐘去進行運動，除了可以舒展筋骨之餘還可以出汗，幫助身體排毒同時消水腫。

高海寧21歲參選港姐，當時體重只有110磅。（視覺中國）

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同場加映：高海寧水著靚相