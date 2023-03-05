麥雅緻大仔得知蔡天鳳烹屍案感害怕　不忌諱細心解釋獲網民大讚

藝人張頴康與麥雅緻婚後育有三個小朋友，大仔張迅橋（Makson，小花生）轉眼間已經5歲，已經開始上學，昨日（4日）麥雅緻在社交平台分享了與小花生的一段對話，而對話是有關於28歲名媛蔡天鳳被烹屍一案有關。

藝人張頴康與麥雅緻婚後育有三個小朋友。(ig@angie617)

麥雅緻寫下小花生早兩天晚飯後與她說不想去老師的家，因為小花生的同學告訴他，這個老師的家「殺了人」，令小花生感到害怕，麥雅緻則感到十分驚訝為什麼小花生會知道這件事。麥雅緻則回應小花生：「嗯，係呀Makson，有個好好嘅媽媽俾壞人傷害殺死咗，不過唔係『某』老師屋企，而係喺佢屋企附近發生嘅，不過你唔洗驚，壞人而家已經被人搵到，唔可以再傷害到其他人。」小花生不斷對麥雅緻表示覺得害怕，不想再去老師的家。

麥雅緻寫下小花生早兩天晚飯後與她說不想去老師的家。(ig@angie617)

麥雅緻細心地向小花生解釋事情，並告之不是要去案件發生的家，所以不用害怕，還對小花生解釋因為他並無做壞事，更加不用害怕，而作案的壞人已經被拘捕了，不會再傷害到其他人。小花生亦有問到案件中的媽媽（蔡天鳳）能否再回來，麥雅緻說：「Makson，好可惜，嗰個媽媽好似公公咁，去咗個Moon度，唔可以再返嚟，我哋可以祈求佢做個小天使，喺天上看顧佢啲小朋友。」麥雅緻說完後小花生便擦著眼淚說：「我會做個乖孩子，我唔鍾意壞人。」

麥雅緻細心地向小花生解釋事情。(ig@angie617)

網民大讚麥雅緻細心向小花生解釋事件的來龍去脈，沒有任何忌諱，麥雅緻亦感心痛，慢慢安撫小花生的情緒。她最後亦發現就算自己沒有提及事件，小朋友仍然會從不同的渠道得知：「這晚上的小插曲，令我意識到，原來當社會上發生一件這麼令人震驚、憤怒及傷感的事情，就算我刻意沒有討論提及，小孩子仍是會從不同的渠道得知。 然而，當小孩子對事情一知半解，定會有很多困惑及疑問，亦伴隨不同的情緒。 越是避而不談，越會令他們更不安。這時，我並不想以『細路仔唔好問咁多』作為終止話題，而是以小孩能認知的程度作解說，讓他們能說出心中所想以及安撫小孩子的不安情緒。這樣悲慘及令人髮指的事情發生了，莫說是小孩子，我們當成年人的亦是需要時間沉澱。」

麥雅緻亦感心痛周時慢慢安撫小花生的情緒。(ig@angie617)

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