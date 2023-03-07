伍慧珊內地登台超受歡迎狂派簽名相　曾做TVB 16年捱唔住人工低

伍慧珊這個名字大家還記得嗎？現年45歲的伍慧珊1994年便簽入邵氏兄弟拍電影，1995年17歲畢業於無綫訓練班，同期還有羅貫峰、李天翔、盧慶輝、蓋世寶、湯盈盈、姚瑩瑩、滕麗名及張潔蓮等人，在無綫16年生涯多做閒角，熟口熟面但永遠叫不出名，但伍慧珊很享受那段時間。

伍慧珊在無綫16年，同過不少當家花旦合作。（網上圖片）

在TVB多年的時間，雖然中間有被減人工，但依然可以維持生活，但自從11年陳國強入主後，卻直接影響了她的生活，她曾指：「由原本爆騷，變為一年得一騷，即是整年都得幾千元收入。」最後她決定離開TVB，開始去內地商演唱歌，2012年加入過香港電視，在2020年試過重返無綫拍《逆天奇案》。

伍慧珊曾以透視戰衣出席電影《幼兒怨》開鏡拜神儀式。（TungStar）

最近伍慧珊又在內地夜場出騷，見她熟練地與台下觀眾互動，更將自己的簽名相當現金，用手一揮，散落在台下。而觀眾們也非常受落，不停大叫大嗌手舞足蹈，投入地享受這場騷。她曾接受訪問時談到內地登台，她說：「我同公司（TVB）說要離開時，公司都沒有挽留過，我沒有嬲，要多謝公司，等我知道原來行出去，都可以生活到，我想不到在夜場登台唱歌，自己都有市場，我初時酬勞不高，但我以前萬幾蚊都生活到，登台收入絕對多過萬幾蚊啦。」

唱得好賣力。（網上片段截圖）

點擊下圖睇伍慧珊夜場登台情況：