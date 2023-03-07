隱形戰隊︱劉穎鏇跣膝飛撲捉喪屍食足32次NG　唐詩詠曬驚人腰力

無綫新劇《隱形戰隊》昨晚開播，首集內容緊湊，除了有大量重要角色登場，更有大型的「喪屍」襲擊群眾場面，事件驚動衝鋒隊督察Madam Q阿寶（唐詩詠飾）及反恐特勤隊（Counter Terrorism Response Unit｜簡稱CTRU）成員邢風（劉穎鏇Tiffany飾）加入協助，最終二人合力制服「喪屍」。Tiffany登場形式相當具氣勢，邊奔跑邊拋掉外套的她，一個飛身雙膝貼地向前滑動的同時，一個箭步已將目標箍緊及制服，盡顯孔武有力一面；打得又睇的得Tiffany，更獲封為新一代「性感打女」。至於詩詠一招單腳企「拱橋」，亦是吸睛非常，兼盡顯驚人腰力。

不過原來一個簡單的「跣膝」動作，背後要付出大量努力，Tiffany受訪時透露相關動作是臨時加插，並笑指當初對「跣膝」Mission充滿期待：「嗰場戲我哋拍到中午時已經非常熱，嗰日太陽好猛，而當我知道有呢個動作時，初頭係好興奮嘅，因為我以前打開波，有時都需要跣住去救波，呢個動作我都熟悉嘅，武指仲畀咗兩個Knee pad我添。」Tiffany補充指整個動作難度不在「跣膝」，而是角度及各方面的配合：「嗰刻最難係點make sure每次停低都係停啱同一個位，同埋捉住佢（喪屍）又揈開佢個力度應該點掌握，嗰一下總共拍咗32 takes。」

除了正式拍攝，Tiffany不用埋位時都有反覆練習相關動作：「由最初頭覺得好得意，最尾係變咗不斷諗點樣可以做啱件事，又要顧埋面部表情，都拍咗好耐，我嗰一刻已經完全忘記咗時間。」她又感激飾演喪屍的副武指周穎箖（慧慧）：「慧慧好辛苦，佢吓吓都真跌，我都會好擔心佢整親，同擔心佢攰。佢真係好好，非常配合我，仲好有耐性咁教我，成件事拍到成果係要非常感激所有人咁配合同團結。」其實慧慧是圈中難得一見的女武指，擔任特技演員經驗超過20年，曾為無數女演員做過動作替身，是香港著名動作指導錢嘉樂的愛徒之一，之前更因有份參演無綫綜藝節目《不可能任務》及《360秒人生課堂》逐步為觀眾熟悉及關注，是不折不扣女硬漢。

慧慧《360秒人生課堂》（資料圖片）

昨晚亦揭開了四位主角Ocean（馬國明飾）、Cool Sir（陳山聰飾）、Madam Q及囡囡（林子善飾）的「子彈情仇」。首集中身份成謎的Ocean，原來多年前與三名好友執行任務期間向囡囡膝頭開了一槍，由於動機成疑故昨晚在網絡引起一定討論。最終囡囡因傷勢嚴重被逼截肢，無論活動能力或是職場生涯均因而大受影響。每次子善出場均十分催淚，無論是趷腳還是雙手配合動作均相當像真，讓觀眾能輕易代入其角色處境；而囡囡截肢後嘴唇發白、臉如死灰般躺在床上的一幕，更是讓人十分心痛。

談到飾演截肢角色，子善透露是因太長時間投入角色，以致拍畢後一時三刻未能完全「戒掉」趷腳習慣：「我有幾次趕港鐵（北角轉將軍澳），我跑跑吓都留意到自己不自覺趷腳，因為嗰三、四個月每日開工好長時間，習慣咗趷腳。後尾拍完套劇個零月，耐唔耐都仲會有少少趷腳，我老婆都問我做乜趷腳，我都係佢問先知自己趷咗。」他又坦言事前做足功課及角色分析：「有上網睇截咗肢嘅人點行動同日常生活，因為我個角色係截咗肢，直情冇咗一大半嘅腳，所以演戲時要好清楚自己個動作如果截咗肢係點，擺嘅腳位要好清晰，要知道自己有啲咩動作做唔到，再去同導演溝通。」