蔡天鳳案｜曾到巴黎見韓國男神叫老公　謙卑舉動獲網民激讚

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）上月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。Abby為人心地善良，性格溫婉有禮，和藹可親，她的離世除了令親友深感難過痛心，大批網民亦都感到十分不捨和惋惜，更湧入她的小紅書帳號留言願她安息，並對她的遭遇深表哀痛。雖然她現已不在人世，但她的小紅書至今仍持續漲粉，紛絲人數已由最初的不足一萬倍升至現時的5.4萬。

Abby的粉絲人數持續上升。(小紅書)

翻看Abby生前的其中一個post，她分享了自己到法國出席巴黎時裝活動時，遇到了荷李活新最新人氣女星Anya Taylor-Joy、美國華裔歌手馬伯騫 Victor以及韓國男神李洙赫，Abby便順道追星，即時化身小粉絲與他們集郵和聊天。Abby見到Anya時竟然向對方微微屈膝行禮，盡顯教養。她又在帖文中稱Victor和李洙赫為老公，可見她也喜歡靚仔偶像。

Abby與韓國男神李洙赫。(小紅書)

Abby寫道：「我們的老公李洙赫好帥，好開心，看見老公李洙赫，真人一點架子都沒有，非常的nice。不愧是我們的國民老公。」網民對於Abby竟然屈膝向Anya行禮，以及她以「我們的老公」來形容李洙赫，都大表欣賞，盛讚她有修養有禮貌，且會顧及李洙赫粉絲的感受，真的十分溫柔。

網民大讚Abby好溫柔。(小紅書)

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Abby與老公及四名子女：

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