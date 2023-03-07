東張西望｜垃圾屋婆婆將金收於老伴臭襪內　曾被清理掉棄感傷心

今日（7日）的《東張西望》講到大坑勵德邨一個公屋單位成垃圾屋，一位60歲的婆婆10年來不斷把垃圾堆到屋內，令大量蟑螂出現，附近居民感不滿。

大坑勵德邨一個公屋單位成垃圾屋。(節目截圖)

婆婆的單位內雜物量奇多，一度堆至天花板，更傳出陣陣臭味，令附近居民都感難以忍受。居民李生更用「不知所謂，亂七八糟」來形容婆婆的單位，而不同的居民都不約而同說婆婆單位雜物太多，她根本進不去裡面，而且裡面雜物倒下令她開不了門。附近居民指婆婆每日都會帶不同的雜物回家門整理，婆婆會有大尼龍袋裝好再塞進家裡，但長期雜物「有入冇出」，而且還有蟑螂亂爬。

婆婆的單位內雜物量奇多，一度堆至天花板。(節目截圖)

居民Joanne指之前更因為蟑螂亂爬而發生意外：「隻小強就喺度走，我喺度沖完涼出嚟，我唔知道佢（地下）滑，跟住隻腳一跣就撞到嗰條，縫咗4針。」居民紛紛有不同的方法來驅趕蟑螂，有的撒驅蟑螂粉，有的用木板擋著門口讓蟑螂不爬進家。

居民Joanne指之前更因為蟑螂亂爬而發生意外。(節目截圖)

原來婆婆每天9時便會推著一車雜物到回收店，回收店店員指婆婆以前做洗碗工，已經經常到回收店，一車雜物大約賣到50-60元。《東張西望》嘗試向婆婆了解收集雜物的原因，婆婆指由凌晨12時開始在附近收集雜物，直到中午12時才休息，婆婆被問到覺得家中太多雜物會危險時，她則回答：「唔會，你估傻嘅咩？」婆婆更每天穿過這堆雜物進入單位睡覺。居民指婆婆10年前已經有囤積的習慣，而婆婆老公死後她更變本加厲，居民忍無可忍便向房協投訴，但房協只是用「拖時間」來應對居民，居民便與當時的區議員及清潔公司為婆婆的單位進行大清潔。

原來婆婆每天9時便會推著一車雜物到回收店。(節目截圖)

大清潔後婆婆表示有一些她珍而重之的物品不見了：「死咗個老公之後啲人就恰我，搬晒我啲嘢去，我老公有香港腳，我將啲金放喺佢啲臭襪度，諗住冇人摷，佢哋推攞晒去啊。」婆婆更說家中放這麼多雜物是為了預防有小偷到她家偷竊。經過《東張西望》的轉介後，婆婆的單位情況有點好轉，已經清理了不少雜物，門也可以關上。