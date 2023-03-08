34歲朴敘俊著女裝揹女人袋卻零違和　仲逆齡回春睇落似大學生

【巴黎時裝周／朴敘俊】朴敘俊演出過多部戲劇作品，包含：《Kill Me Heal Me》、《她很漂亮》、《三流之路》、《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》等等，後期作品幾乎每部都叫好叫座，最近更受邀出席看秀，只見他的機場時尚穿搭，展現出溫柔暖男的感覺，穿女裝、背女包更是毫無違和感，休閒又精緻。



朴敘俊5日現身機場準備飛往巴黎時裝周看秀，只見他難得不以西裝或是大衣風格亮相，選穿了CHANEL 2022/23 Cruise度假系列的海藍色針織外套，在左胸前經典刺繡圖案把香奈兒女士的幸運數字5放在身上，裡面搭配淺藍色襯衫、下半身則是黑色長褲以及Bottega Veneta黑色切爾西靴，看起來像是大學生一樣，清爽又具有質感。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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更吸睛的是，朴敘俊這次還背上CHANEL經典口蓋包，大款設計配上他185厘米的高個子，完全不會過於沉重或是太過迷你，恰到好處的尺寸即使背上女包，也完全不會有太柔美的感覺，而經典掀蓋風格當然是人人都要擁有的百搭款。

朴敘俊穿搭簡約休閒，是乘坐長途班機最好的搭配，比起緊身的版型更能自由伸展；不過也有眼利網友發現，朴敘俊最近疑似胖了不少，連臉看起來都變得比以前圓潤，親和力滿點。

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