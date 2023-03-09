郭書瑤彎腰幫狗狗沖涼澎湃上圍失守　鏡頭由上而下視角超邪惡

台灣女星郭書瑤（瑤瑤）初出道時憑童顏外表和豐滿身材而獲封「童顏巨乳」，32歲的她近年積極在電視劇和影壇發展努力擺脫性感形象，演技開始備受外界認同。近日瑤瑤在綜藝節目《哈囉!毛小孩》中以密實打扮示人，不過卻在彎腰為狗狗沖涼時失守，被鏡頭從高處影到她超澎湃的身材，該畫面火速在網上瘋傳成為焦點。



郭書瑤近年積極在電視劇和影壇發展努力擺脫性感形象。（IG：@yaokuo）

瑤瑤當日連同許富凱、曹佑寧、黃偉晉以及陶晶瑩一行人一同到丫頭家進行「到府服務」，為她家中的狗狗沖涼兼準備膳食，由於露台空間較小，因此瑤瑤和偉晉決定在丫頭家門口直接幫貴婦狗「班長」沖涼。穿上一件長袖T恤的瑤瑤繫上圍裙，一邊蹲在地上一邊彎腰，並用杯子將水淋在狗狗身上，卻完全沒有留意到攝影機從高處影下去，傲人身材被一覽無遺。

郭書瑤其實着得好密實。（IG：@hello.puppy.official）

從前面睇非常密實。（IG：@hello.puppy.official）

瑤瑤繫上圍裙，一邊蹲在地上一邊彎腰幫狗狗沖涼。（IG：@hello.puppy.official）

其後，兩人再入屋幫另一隻芝娃娃「Mumu」沖涼，瑤瑤蹲在浴缸入面扶着狗狗，而偉晉則在浴缸外面蹲在地上幫忙，由於室內空間更加擠迫的緣故，鏡頭和瑤瑤的距離更加窄，於是鏡頭影到的角度幾乎剛好就在瑤瑤的正上方，超邪惡視角令不少觀眾留言大呼感謝攝影師，實在是大飽眼福。

超邪惡視角令不少觀眾留言大呼感謝攝影師。（IG：@hello.puppy.official）

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