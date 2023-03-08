葉萱前男友以證人身份出庭　爆Maple遭鄭明析猥褻或強姦l17次

隨着Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》開播，全球對攝理教教主鄭明析性侵案的關注愈來愈高。昨日（7日）案件第4次開庭，香港受害者葉萱Maple的前男友以證人身份出席，揭發前女友為搜集證據硬着頭皮犧牲被鄭明析再性侵一次。



葉萱的27歲前男友A某昨天以證人身份作供，二人從2021年5月開始交往，他聲稱清楚知道前女友被性侵的細節。A男在庭上表示Maple共4次遭鄭明析侵犯，第一次在車輛內，第二次則是她與另一教會姐姐前往探望鄭明析後發生，估計是Maple在紀錄片提及的「青瓦屋」。A男講到鄭明析不但趁Maple在更衣室更衣時，以防止乳癌藉口對她上下其手，還不顧他人在場當眾性侵她。從2018至2021年間，Maple共遭到17次侵犯，每次鄭明析都會對女方說「你得救了」，而當時被洗腦嚴重的葉萱更會向教主道謝。

Mapl前男友昨天以證人身份出庭。（Netflix截圖）

Maple前男友擔心她再遭侵犯，因而提議她錄音。（網上圖片）

而最後一次性侵發生於Maple打算逃離到香港前，當時正在非洲服役的A男表示知道前女友要與鄭明析道別，擔心有事發生提議她錄音並講到：「如果被鄭總長性犯的話請錄音…如果不把那一瞬間作為證據留下，以後就無法證明或舉報受害事實。」沒想到鄭明析的確再一次獸性大發，對Maple再次進行性侵，因而錄得了一段長達1小時37分鐘的錄音，並送由A男提交給警方做證物，亦即是紀錄片中公開，鄭明析提及「我好像高潮50次了」的驚人錄音。據悉鄭明析於去年10月4日因涉嫌強姦以及性騷擾被捕，拘留期將於4月28日屆滿。早前檢察總長已表明會對全力加快進行公審，讓鄭明析遭受到嚴重處罰，下次開庭日期將為3月21日。

點擊下圖看詳細錄音內容：

+ 7