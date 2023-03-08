BBC揭尊尼事務所創辦人淫行　受害者被喜多川服待沖涼慘被摸全身

日本Johnny's事務所（尊尼事務所）的創始人為尊尼·喜多川於2019年逝世，終年87歲的喜多川生前曾培育出不少人氣偶像，包括SMAP、近藤真彥、Kinki Kids、Arashi、King & Prince等，不少活躍於日本影視圈中的偶像都是尊尼事務所旗下藝人，因此喜多川在日本演藝圈中有舉足輕重的地位。

不過有關他的負面新聞至今仍然被網民討論，當中有指他是戀童癖兼會對旗下男藝人做出猥褻行為的傳聞，早在1960年代已經有零星的相關報道，昨日（7/3）BBC推出紀錄片《獵食者：J-Pop的祕密醜聞》（Predator: The Secret Scandal of J-Pop）就曝光更多他的淫行。

Johnny喜多川，出身於1931年10月23日，2019年7月9日因解離性腦動脈瘤破裂導致的蛛網膜下腔出血而病逝，終年87歲。（資料圖片）

英國《BBC》在官網上推出名為《獵食者：J-Pop的祕密醜聞》（Predator: The Secret Scandal of J-Pop）的紀錄片預告（BBC）

當中，一名化名為Hayashi的男子接受記者Mobeen訪問時透露，15歲時參加尊尼事務所的面試選拔，當時喜多川給他體貼又溫柔的感覺，可惜時隔一周對方露出真面目，喜多川邀請Hayashi到自己家中，他表示當時喜多川叫他去洗澡，並為他脫下衣服及褲子，Hayashi試圖阻止並說道：「我可以自己脫！」不過就換來喜多川的沉默，他形容場面相當恐怖。

Hayashi補充說道喜多川整個過程都穿上衣服：「他為我洗澡，而我就如娃娃一樣」，之後喜多川的行為愈來愈過分更為他口交，Hayashi憶起事件時情緒激動，令訪談一度中斷。當時的Hayashi覺得事件相當有可疑，不過身邊的練習生對於事件並不驚訝，並表示：「你要抓住實現夢想的機會」、「你要承受這一切才能成功」，他指不少人為了成為偶像選擇忍耐及保持沉默。

Hayashi首度公開自己遭到喜多川性侵的經歷。（《Predator: The Secret Scandal of J-Pop》畫面）

此外，一位名為Ryu的男性同樣接受Mobeen訪問，他於2002年加入尊尼事務所，並擔任了十年的伴舞，而他表示遇上與Hayashi相似的經歷，Ryu當時去了喜多川的住所食晚餐兼洗澡，他回睡房時喜多川就說道：「你最太忙了，我為你按摩吧。」對方從Ryu肩膀開始按摩，然後慢慢往下移，Ryu對此感到奇怪，於是要求喜多川停止這種行為，而對方馬上道歉並去了其他房間。

值得一提，Ryu當時16歲，而喜多川已經70多歲。不過Ryu憶起事件坦言並不討厭喜多川：「直到現在我都愛他，他真是一位很棒的人，我欠他很多，我仍然認為我們得到了很多愛，這些對我來說不是什麼大問題，所以我現在可以笑着講這件事。」

Ryu表示同樣遇上Hayashi的經歷喜多川（《Predator: The Secret Scandal of J-Pop》畫面）

不過他表示自己好愛喜多川（《Predator: The Secret Scandal of J-Pop》畫面）

記者Mobeen聽完用手扶額。（《Predator: The Secret Scandal of J-Pop》畫面）

影片中，除了上述兩位受訪者，還爆出許多13、14歲的男生遭到喜多川性侵，當中更有受害者被喜多川侵犯時，父母就睡在隔壁房間。當中更表示有不少父母明明知道喜多川的癖好，當時為了孩子仕途發展，都會推他們入火坑。