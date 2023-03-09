41歲唐詩詠曬靚相「清朝額」成焦點　曾自爆30歲後已有脫髮問題

現年41歲的唐詩詠去年9月離開效力20年的TVB，回復自由身的她就做孝順女最近就帶父親去旅遊，不時在社交平台上曬出二人在日本的合照，非常溫馨。上周六（4/9）她再次在Instagram上載日本的打卡靚照，無論是拍攝背景及唐詩詠的打扮都文青味十足，不過額頭大面積的露出，令大家的焦點紛紛就放在她的髮際線上，有網民貼心留言表示：「其實可以髮型改善高額情況，把頭髮遮蓋左右額角，已沒大問題了」，不過亦有人刻薄說道：「容貌和青春是女人最大的本錢」。

唐詩詠去年9月離開效力20年的TVB。（IG/@natalietong53）

唐詩詠做孝順女帶父親去旅遊（IG/@natalietong53）

唐詩詠的髮際線成為焦點。（IG/@natalietong53）

2021年，唐詩詠曾透露早在30多歲時已經有脫髮危機，每次洗完澡都會有一大束頭髮堵在去水口，為此她感到不安，情況嚴重到連髮型師亦有提醒髮際線後移的問題。唐詩詠本以為是拍攝古裝要長期戴假髮導致而成，豈料暫停拍攝古裝劇後，仍然未能改善脫髮問題。

唐詩詠的髮型師話佢少咗一行頭髮！認真誇張！（YouTube/@ChillGOOD TV）

唐詩詠去年離巢後，亦有在網上節目《絲打圍爐》分享幾年前因為拍劇感到非常大壓力，因此身體出現不少毛病，除了髮線上移，還會突然生濕疹、出現脫髮問題以及尿頻，被問到是否因為壓力太大而離開無綫（TVB）時，Natalie說道：「除咗壓力好大之外，我覺得身體真係差咗好多，呢兩年我係冇休息過，入行初期我試過一年（拍）四套（劇集），當時接受到。但近兩年再拍一年四套，我發現返唔到去個狀態。」因此Natalie想有屬於自己的時間：「我想生活，想做自己想做嘅嘢，好似正常人咁生活。」

而這次的帖文中亦有與網民分享心情，寫道：「世界上所謂的『成功』有千萬種，最實在的成功卻只有一種，就是按照自己喜歡的方式過這一生」。看來她現時非常注重自己的感受。