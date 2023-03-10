李宇春着超季款亮相Versace秀场　享上賓待遇勁過Anne Hathaway

內地女星李宇春2005年通過參加《超級女聲》獲得全國總冠軍而走紅，由選秀到進入娛樂圈，人氣一直有增無減，且在時尚界也佔有一席之地。在2010年開始，她不斷與國際時裝品牌合作，包括Jean-Paul Gaultier、Givenchy、Balenciaga、Chanel等，是國際時裝周與各類時尚雜誌的常客。



李宇春近日剛亮相Gucci 2023秋冬成衣系列秀場。（微博@李宇春瘋狂工作室）

日前，Versace 2023秋冬成衣系列大騷在洛杉磯舉辦，今次品牌創意總監Donatella Versace特別邀請李宇春出席，並希望未來與之展開更多合作。然而，2019年Versace設計的衛衣曾將港澳地區等同國家，涉嫌侵害國家主權和領土完整，因而掀起軒然大波。雖然品牌即刻在官方微博致歉，但未能平息網友怒氣，當時身為Versace首個中國代言人的楊冪也火速發表聲明解約，品牌被網友視為「辱華」。

當年引發爭議的設計。（網絡圖片）

據美國時尚雜誌《WWD》報道，今次李宇春收到邀請後，向Versace團隊提出要求，讓品牌以「城市和國家」為元素，設計一款新衛衣，要明確將香港同澳門所屬的國家標註為「中國」。對於這一提議，Donatella Versace表示高度認同，隨即設計了新衛衣，並在當中加上了李宇春的家鄉「成都」，而李宇春身穿此衛衣由巴黎前往洛杉磯參與睇騷。

Versace應李宇春要求重新設計衛衣。（網絡圖片）

對此，李宇春回應內地媒體《新浪娛樂》，表示2019年品牌就服裝錯誤道歉和下架銷毀之外，希望藉今次的機會向品牌創意總監和決策層重提並要求嚴肅糾正，讓更多人看到正確信息與事實。如果品牌方接受要求，便穿這件衛衣前往秀場；反之，則拒絕邀請，並指出合作應建立在互相尊重、平等對話的基礎之上。

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而秀場中，李宇春身穿Versave 2023秋冬成衣系列新款，以All black造型亮相，簡約型格，且位列品牌CEO Emmanuel Gintzburger及Capri集團CEO John D. Idol中間，享受上賓待遇，地位似乎高過一旁的Anne Hathaway。