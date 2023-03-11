網上瘋傳怪客情挑的士司機　蕭徽勇稱見怪不怪：我會畀返$500佢

網上近日瘋傳一條車cam短片，片中乖客登上的士後對着電話大談自己如何情挑的士司機，對話中提及支付$500要「司機」幫他「打XX」，又明言雙方都有老婆，說道「我覺得無乜嘢啫，大家發洩吓咋嘛。我唔覺得有咩特別，我又唔係X佢，佢又唔係X我，我又唔會有愛滋病，我諗最安全。」內容相當露骨。雖然對話中的「司機」並不是當時乘坐的司機，但仍令他正在開車的司機感到不快，期後在司機要求下，該位乘客就付錢下車離開了。



網上瘋傳怪客情挑的士司機的短片。（YouTube頻道「YO TV 艇佬兵團」截圖）

藝人蕭徽勇（Jordan）早年考獲的士司機牌，並成為的士司機。他聽到這個網上新聞後，就回覆《香港01》，指其實早已聽聞有這些「特別需要」的乘客，稱已見怪不怪。他說：「不嬲喺啲call的士app都有呢啲"想幫的士司機含...$500"嘅order，仲要講明係男。 不過喺我認識嘅司機裡面，冇人接過呢啲order，個app所有order都會show出嚟，會見到個order係男人落，個人認為係無聊人玩嘢居多。」

蕭徽勇分享了不少做司機的經歷。（劇照）

蕭徽勇亦表示，自己覺得醉酒乘客較為麻煩。他說：「送上房冇，但係試過有一個冇咁醉要送另一貓咗嘅上樓，手袋都留埋喺我車，都唔驚我走咗去。」記者問道有沒有人醉酒後在的士脫衣服，他也分享道：「試過有一pair好似內地旅客嗰啲，喺車上面互摷，有冇除就冇睇，想炒車咩，邊會睇得咁清楚呀？」揸的士可算是見盡人生百態的職業，他直言自己遇過最多的，反而是「偷食」。他說：「經常見到人送完一件返屋企，之後再去見另一件，男女都有，男女平等。」

的士司機經常都遇到各色其式的乘客。（《降魔的》劇照）

記者問道，如果蕭徽勇如果遇上一名乘客，願支付$500替他「打XX」的話，他會怎樣看待？他回答說：「我會畀$500叫佢講多次，俾我拍片擺上網，跟住掟佢落車。」記者問道如果對方願意支付5萬呢？他又笑說：「就算係靚女乘客都係咁話，一個屈尾十俾人告返轉頭呀 ！」