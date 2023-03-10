方力申未安排陪女友到韓國 眼泛淚光：尊重佢屋企人嘅決定

方力申(小方)周五（10日）出席仁濟醫院慈善酒會活動，與李彩華一同合唱當年《百分百感覺》的主題曲，讓大家重拾昔日感覺。最近小方公開認愛葉萱，隨後女友更被網民發現原來是Netflix記錄片《以神之名》的其中一個受害者，小方早前接受訪問時已出面力撐女友，更說願意陪同女友到韓國出庭作證。

小方講到有啲眼濕濕。（葉志明 攝）

小方被問到會否陪同女友到韓國出庭時說：「我都有呢個意願陪佢去韓國，但始終都要同佢哋屋企人溝通啦，我都會尊重佢屋企人嘅決定，暫時就未有安排。」亦提到於記錄片中女友提及被人跟蹤，小方說在香港暫時未見有，對於邪教一事，小方表示不知道香港警方有否介入事件。

方力申會陪女友Maple赴韓出庭。（影片截圖）

小方還表示早任節目《Law爆女神》嘉賓，探討婚前協議問題：「上去節目度講婚姻全部都係婚前協議，到底香港係畀唔畀你有婚前協議？或者你係交友App上面如果你遇到女仔或者男仔出到嚟個樣唔一樣，咁可唔可以告佢啦？呢個商品條例話佢唔合乎商品條例，告返佢轉頭，全部都係日常生活大家會遇到同關注嘅一啲話題。」至於被問到會否設立婚前協議，則賣關子表示：「大家一定要睇呢個節目，睇完你就會知道好多嘢你以為有，其實原來係冇。」