蔡天鳳案丨翁靜晶曾與「雙槍王」悍匪對峙 賊王透過葉繼歡道歉

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，警方至今拘捕Abby前夫鄺港智一家四口，以及主謀鄺球的情婦、一名遊艇職員，分別控告各人謀殺及妨礙司法公正等罪，而協助前夫潛逃的29歲IG網紅潘巧賢則在內地落網，並於周二（7日）移交香港警方，被控一項協助罪犯罪。

消息指潘巧賢的父親為綽號「雙槍王」的悍匪潘鑾彬，他曾兩次持槍犯案，其中一次於1993年1月，潘鑾彬聯同3名省港旗兵，持槍闖入油麻地太平館餐廳打劫，據知當時餐廳內的顧客包括劉家良與其妻翁靜晶，以及粵劇名伶阮兆輝，四匪劫走47萬元財物離開，但遇上警方追截，雙方在街頭駁火，四匪及後趁亂逃去。惟警方繼續追查匪徒下落，並出動飛虎隊，最後在九龍城將賊人一網成擒，潘鑾彬於1994年被判監10年。

潘巧賢的父親為綽號「雙槍王」的悍匪潘鑾彬。

潘的姐姐過往曾於Instagram張貼父母合照。

當翁靜晶知道「蔡天鳳烹屍案」其中一名被捕人士為潘鑾彬女兒時，她昨日（10日）在facebook回憶這場劫案，「整件案的起因，源於油麻地幾個『收數佬』在餐廳內窺視美貌的『潘太』而引起事端。這劫案是即興的，並非有預謀；幾個鹹濕收數佬，最後被人用槍𣖕打到變豬頭。」

多年後，葉繼歡告訴翁靜晶，潘鑾彬想向她道歉，在她的印象中，這名悍匪是一個浪漫的人、愛妻號賊船，「他寫給我一封信，當中說：『我一生中遇見過兩個最勇敢的女人，一個是我太太，另一個是你。』當早他沒有向我開槍，也就是因為：他面前的女人，用生命去保護丈夫。他感動了。」

翁靜晶與劉家良曾經喺太平館遇上綽號「雙槍王」的悍匪潘鑾彬。（網上圖片）

翁靜晶稱潘鑾彬曾向她道歉。（翁靜晶facebook）