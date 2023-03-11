Happy伯澄清與「屯門娜娜」為養父女關係　首次見面即打賞兼抄牌

現年36歲的「屯門娜娜」董幸兒因與一眾朋友在屯門跳舞而爆紅，當時得到不少中年人支持，當中最有名的粉絲必定是Happy伯，這位伯伯當她們如女朋友一般，去到那裡也跟着她們並不斷「課金」，加上他的奇特舞姿，令Happy伯一夜成名。

網民發現二人感情深厚，無論是娜娜參加無綫（TVB）節目《中年好聲音》以及與大五年的男友迪康拉埋天窗時，Happy伯亦有到場支持，因此坊間不少閒言閒語。近日Happy伯接受傳媒訪問講述他與娜娜的邂逅過程，更澄清自己只是視娜娜為養女，兼自爆曾經歷兩段婚姻。

Happy伯是娜娜的忠實粉絲。 （節目截圖）

娜娜不時在IG曬靚相。（IG圖片）

現年80歲的Happy伯接受傳媒訪問時，憶述自己早在2006年開始經常到屯門公園消磨時間，主要睇人吹簫，但是直到2017年見到娜娜在公園精彩的演出後，令Happy伯即時封了100元利市作為打賞，兼向娜娜索取聯絡方式。自此之後，每當娜娜到公園演唱時，Happy伯必定撐場兼打賞，生活多了不少色彩。

不少網友用「被人搵笨」去形容Happy伯課金支持街頭表演的行為，不過Happy伯就有另外一番想法，直言自己並不是隨意派錢，要對方表演精彩才會打賞，在訪問中他直言自己視娜娜為養女，而對方亦把自己當作養父，在過去的訪問中Happy伯曾經透露給娜娜的打上先後合計有20萬，可見他相當愛錫對方。

Happy伯坦言視娜娜為養女。（網上圖片）

Happy伯讚娜娜唱歌跳舞都非常了得，而且性格好從不與人計較。（網上圖片）

作為養父的Happy伯相當重視娜娜的下半生幸福，除了提醒對方年紀大要找個好男人之外，更介紹男性畀娜娜識。而娜娜以相當重視Happy伯，與男友交往後更相約他去飲茶，二人的關係並沒有任何變化，因此Happy伯得知網民的想法後表示「好燒」（好生氣）！坦然如果娜娜去表演時，迪康不希望自己到場支持的話，一定會尊重。

娜娜與大五年的男友迪康拉埋天窗。（網上圖片）

訪問中Happy伯透露自己曾經有兩段婚姻，他與第一任太太於1965年結婚，二人育有一對仔女。第二段婚姻是在1999年，當年57歲的Happy伯與29歲女朋友拉埋天窗，當時第二任太太在他兒子打理的工廠工作，在2006年太太成功申請來港後，Happy伯發現太太的性情與之前大有不同，二人一起生活充滿磨擦令Happy伯難以適應，因此四年後主動提出離婚。現時單身的Happy伯沒有因為過去兩段戀情而對愛情失望，甚至想再搵伴侶，可惜因為年事已高而打消念頭。