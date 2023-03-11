王曼喜與富家女新婚半年生活無憂　三隻愛犬坐私人飛機隨行超幸福

王敏德與馬詩慧的長女王曼喜（Kayla）於2014年出櫃，去年9月與拍拖3年、具巴西血統的攝影師女友Elaine Chen（陳逸寧）在美國加州結婚。王曼喜的太太Elaine家世顯赫，是恒隆集團創辦人之一陳曾燾的外孫女，有指該集團淨資產值超過1,409億港元。王敏德夫婦由一開始不接受，經過沉澱後也送上祝福，並舉家赴美見證婚禮浪漫時刻。



王曼喜與Elaine結婚，王敏德舉家赴美見證婚禮。（ig@kaylaiw）

王曼喜跟太太Elaine婚後香港美國兩邊走，雖然工作量不多，經常在社交平台分享吃喝玩樂相。去年10，王曼喜和太太去夏威夷旅行；11月留香港；12月和妹妹王麗嘉（Irisa）去泰國；今年1月再跟太太重遊拍拖時去過的日本，並到長野縣滑雪，在-1度來個大解放，僅穿內衣大騷豐滿上圍，衝擊視覺。

王曼喜早前同妹妹一齊接內衣騷。（ig@kaylaiw）

近日王曼喜又再出遊，妹妹王麗嘉在IG分享旅行相，但未有透露地點。兩姊妹與Elaine和友人一齊坐私人飛機，還帶埋三隻愛犬同行，好有愛。相中見三隻愛犬同獲貴賓式招待，除可以在機內自由行動，還可以跟主人一起坐上真皮坐椅；為怕狗狗着涼，更有溫暖牌衛衣穿着，真的太幸福。而私人飛機內設備齊全，除有豐富美食，還提供舒適大牀讓乘客可以躺平休息。到達目的地後，她們玩過騎馬和滑浪，可惜之後遇上大雨，只能留在室內。

王曼喜又去旅行，同太太Elaine好恩愛。（ig@kaylaiw）

愛犬同行，仲有溫暖牌衛衣穿着。（ig@kaylaiw）