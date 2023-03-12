高海寧出賣佘詩曼素顏真實狀態震撼視覺　網民笑言：你好大膽

高海寧 (高Ling) 近日正為無綫新劇《新聞女王》開工，與視后佘詩曼（阿佘）合作，今次亦是兩人相隔7年後再度合作。日前高Ling在直播中，就對阿佘的專業能力讚不絕口，激讚她已經代入了劇中人物。高Ling表示：「佢個種專業係令你覺得，我都唔可以唔俾心機。佢嘅準備功夫好早之前已經開始做，所以佢到拍嗰陣時佢就已經係全部準備好，佢已經係嗰個人。」她又透露與阿佘會有對手戲，並打算在對方拍戲時從旁偷師，看來兩人將會合作愉快。

高Ling與阿佘在新劇《新聞女王》再度合作。(佘詩曼微博)

昨晚，高Ling就於她的IG story post了她與阿佘以及同劇的林正峰合照，看來應是他們開工拍劇期間所影的相，相中三人都笑得好開心，又依偎在一起，似乎相處得相當不錯。相中的亮點是阿佘素顏上陣，但依然十分之靚女，狀態絕佳，還有2個月便踏入48歲的她，完全不輸36歲兼化了淡妝的高海寧。網民都驚嘆阿佘真是Keep得好好，絕對是凍齡女神的典範。有網民就笑指高Ling好大膽，竟敢同阿佘鬥靚，不過兩代女神都各有美態。

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