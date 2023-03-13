獨家｜張致恒與雯雯屢傳婚變　IG劃清界線後9日復合sweet過糖黐豆

張致恒（Steven）與太太區燕雯於2019年閃婚後，至今育有三名分別三歲、兩歲及九個月大的兒子，兩人結婚以來雖然一直備受外界質疑，又被公開追債、鬧離婚兼被逼遷，但捱過多次離離合合之後，雯雯依然選擇與欠債的Steven共患難。然而卻於今年1月時，正當雯雯為Steven生下細仔不夠八個月的時間突然再次傳出婚變，令外界以為這段精彩過睇劇的婚姻終於看似要正式劃上句號之時，劇情再峰迴路轉，原來兩人依然sweet過糖黐豆，早前更雙雙被目擊拖住手帶住三個囝囝外出行街，難道是一邊對外宣稱離婚，一邊過着幸福快樂的日子？



Steven張致恒與老婆區燕雯多次鬧婚變，劇情又再峰迴路轉。（IG：@ugly__mama）

雯雯於1月時在IG發限時動態，在一張她和三個囝囝的合照中寫上「今日開始承諾自己，努力給你們生活，盡我能力做比一個母親更多的給你們。我不能給你們完整家庭，但至少我們試過，總算有呢個回憶存在。往後我一定會好好學習照顧好你們，令你們的成長不會再多一個遺憾」的字眼，字裏行間似暗示家庭已不再完整，與Steven正式分開。不過，兩人至今是否已經簽字離婚一直是個謎。

雯雯於1月時，因為一句「不能給你們完整家庭」，疑宣布與Steven離婚。（IG：@ugly__mama）

她於本月初再次發文與Steven劃清界線，表示會獨力照顧三個小朋友和三隻狗狗：「2023不能再跟一些沒進步的人在一起，這樣只會累搭累，係時候要喺唔同嘅方向搵出路，救自己同個屋企，但需要嘅時間都唔短，希望你們6能夠等我。」雯雯又控訴Steven沒有給過任何錢屋企，導致小朋友沒有車錢返學，要一次又一次請假，惹來大批網民同情，留言支持她要堅強。

她於本月1日再次發文，表示與Steven劃清界線，並會獨力照顧三個小朋友和三隻狗狗。（IG：@ugly__mama）

有讀者向《香港01》報料，表示於上周五（10日）晚上大約10時40分，於黃埔地鐵站附近見到Steven一家五口，見到Steven和正鬧離婚的雯雯全程有講有笑，完全不像已離婚、或正在鬧離婚的狀態，又親眼目睹他們拖住三個小朋友一同於元朗出閘，疑似一同回位於元朗的村屋。

有讀者向《香港01》報料，表示於上周五（10日）晚上大約10時40分，於黃埔地鐵站附近見到Steven一家五口，期間聽到Steven和太太有講有笑，完全不像正在鬧離婚的狀態。（讀者提供圖片）

由雯雯在IG爆seed發最後通牒，到兩人有講有笑帶住三個囝囝一同回家，僅僅相隔了九日的時間，究竟是雯雯再次心軟而原諒Steven，決定復合繼續為小朋友帶來完整的家庭，還是另有內情，一邊對外說離婚，一邊sweet過糖黐豆？

雯雯的寵物零食IG shop於上月28日正式試業，傳出離婚的Steven亦有立即追蹤。(ig圖片)

張致恒與雯雯於2019年奉子成婚。（IG：@stevencheung）

雯雯與Steven張致恒疑正式分開學做單親媽媽：不能給你們完整家庭

+ 44