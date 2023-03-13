張敬軒化身一日保母　食Lucy精心炮製早餐：我同早餐都係冇乜緣分

歌手張敬軒（軒仔）的網上節目《軒公敲碗》已經來到第二季，最新一集軒仔請到李璨琛的女兒李元元（Lucy）嘉賓，化身一日保母照顧Lucy。影片上載一天，已經立即成為了熱門影片。

最新一集軒仔請到李璨琛的女兒李元元（Lucy）嘉賓。(影片截圖)

在節目中軒仔為照顧Lucy設計了多項的活動，更準備了不少小女孩很愛的公主服飾，又為Lucy準備了化妝套裝，未知Lucy是否與軒仔未夠熟絡，所以對軒仔十分冷淡，跟平日在ig的她有很大的分別。軒仔為了跟Lucy混熟，於是由小女孩最愛的化妝開始入手，雖然Lucy自備了指甲油及眼影，但她仍然十分「畀面」軒仔，嘗試用軒仔準備的化妝用品，最後軒仔為Lucy塗上了綠色眼影，他自己都不禁嘆氣說了聲：「我擔心你阿媽以為我虐待你。」

節目中軒仔為照顧Lucy設計了多項的活動。(影片截圖)

之後軒仔陪Lucy選公主服飾時又說：「佢係好知道自己想要啲乜嘢，我覺得佢都幾成熟，同埋好有手尾。」Lucy換完Anna的公主服後，軒仔叫Lucy唱《冰雪奇緣》的主題曲，Lucy亦繼續「畀面」軒仔唱了兩句，十分搞笑。

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軒仔亦叫Lucy親自為他設計的早餐，Lucy立即在碗中加了橡皮糖，過程中Lucy把橡皮糖跌了在地上，軒仔即說：「唔洗望我，冇事嘅，陣間有人執㗎啦。」然後軒仔默默地在地上拾回Lucy跌的橡皮糖說：「嗰個人就係我啦。」Lucy隨後再加了橡皮糖、薯片、粟米粒、蛋黃、益力多及茄汁豆，軒仔聽到Lucy要加益力多時，他一邊搖頭說：「我同早餐都係冇乜緣分」亦想起家中「遮遮」的早餐，十分搞笑。

軒仔亦叫Lucy親自為他設計的早餐。(影片截圖)

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Lucy興奮地為軒仔製作完早餐後，軒仔表示無奈：「食完肚屙都似。」然後問Lucy知不知道他要吃掉這個「精心炮製」的早餐，Lucy即開心回應：「特登。」並拒絕軒仔邀請一同吃掉這個早餐，最後軒仔亦吃了一口Lucy精心炮製的早餐，十分「畀面」。

Lucy興奮地為軒仔製作完早餐後，軒仔表示無奈：「食完肚屙都似。」。(影片截圖)