隱形戰隊丨唐詩詠谷胸婚照曝光　與馬國明深情一吻暗藏「殺」機？

由馬國明、陳山聰、江美儀、唐詩詠、劉佩玥(Moon)、劉穎鏇(Tiffany)、林子善等主演的《隱形戰隊》雖然播出只有短短一周，但已引發不少熱話，除了節奏緊湊、個案易明贏盡好評，三大女主角亦是焦點所在。

詩詠今晚到底點解會著婚紗呢？

騷谷胸身材。

首周由於 Tiffany 與 Moon 瞓身出擊，前者身穿彩虹戰衣大晒蜜桃臀、後者以誘惑 Tone 掹玻璃引發粉紅氣場；第二周，靜極思動的詩詠終於出招，無綫官網昨日（12日）發布兩條預告宣傳片，其中一條穿上婚紗的詩詠狀態大勇，拋胸對住鏡頭騷姣好身材，加上白滑皮膚、甜美笑容及情深待嫁眼神更是殺食非常，獲網民大讚「太美了」:「顏值逆天」 、「詩詠真係好 Sweet」。雖然詩詠與馬明經常情侶檔，但網民依然受落,對於二人在預告片中情深一吻，直指「真係好襯」，更明言渴望在《白色強人 2》中未能修成正果的二人，在《隱形》中有情人終成眷屬。不過由於監製 Jazz 向來擅長炮製震撼彈，有網民擔心如此甜美情節背後暗藏「殺」機，更擔心六名主角最終會有人不幸身亡。

馬國明同唐詩詠Sweet 到爆。

馬國明同唐詩詠深情一吻，但有疑心網民就擔心甜蜜背後暗藏「殺」機。

另一條預告片同樣以詩詠飾演的 Madam Q 為主，主題則為「情敵見面份外眼紅」，事緣劇中 Ocean（馬國明飾）相當搶手，除了與前任 Madam Q 糾纏不清，現任警隊拍檔 Shadow（劉佩玥飾）亦對 Ocean 虎視眈眈；為了宣示主權，預告片中的 Shadow 身穿露肩超短裙套裝，儀態萬千的步入工作間，大晒逆天長腿之餘，更出言向 Madam Q 挑機，而詩詠的還拖眼神亦相當有戲，令網民看得肉緊，紛紛競猜馬明情歸何處，又大讚阿 Moon 又甜又索。兩條預告片播出後亦相當受歡迎，上載僅半天已勁吸逾 25 萬觀看次數，足證角色入屋。

阿 Moon 話監製要求佢婀娜多姿，呢方面佢做得好好喎。

仲有白滑美腿。

同場加映劉穎鏇濕身水著：