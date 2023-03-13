張致恆隔多月再現雯雯社交網　「豪花」$60陪大仔碌齡盡父親本份

2019年奉子成婚，張致恆與太太雯雯先後誕下3名兒子，但他們離離合合的消息亦不絕於耳，更在去年尾將社交網所有有Steven的照片隱藏，今年雯雯多次發文，鬧爆Steven冇畀錢屋企，甚至連兒子返學嘅車錢都冇。3月13日Steven竟再次現身於太太社交網﹗



雯雯將返工賺錢不排除畀大仔做童星 被追問張致恒性能力咁回應

張致恒同雯雯當年係奉子成婚，之後就爆出張致恆「一腳踏六船」。（IG：@stevencheung）

雯雯今年1月在IG發限時動態，「今日開始承諾自己，努力給你們生活，盡我能力做比一個母親更多的給你們。我不能給你們完整家庭。」字裏行間似暗示家庭已不再完整，本月初再次發文與Steven劃清界線，不過兩人是否已簽字離婚一直是個謎。

有讀者向《香港01》報料，表示於上周五（10日）晚上大約10時40分，於黃埔地鐵站附近見到Steven一家五口，期間聽到Steven和太太有講有笑，完全不像正在鬧離婚的狀態。（讀者提供圖片）

日前有讀者向《香港01》報料，見到Steven一家五口， Steven和雯雯全程有講有笑完全不似正鬧離婚。雯雯在3月13日上載短片，罕見Steven露面，與大仔張天寶玩保齡球，兩父子玩得相當開心。雯雯留言：「阿仔平日總是面對吵吵鬧鬧…（差不多四歲，甚麼已經懂）今日難得的親子活動，看到他的笑容了，$60半小時，黃埔。」月初雯雯才出post控訴Steven沒有給過任何錢屋企，導致小朋友沒有車錢返學，而再一次請假，相隔一周即花費60元去「碌齡」，似乎已解決經濟問題。

雯雯貼出張致恒陪大仔玩保齡球的短片。（影片截圖）