東張西望｜垃圾屋趙伯伯山窮水盡　擁三物業問失聯細妹借100萬

今日（13日）的《東張西望》繼續講到大角咀垃圾屋主趙伯伯的故事，趙伯伯手上有3個單位，但讓單位淪為垃圾屋，自己則露宿行人隧道。趙伯伯指有老婆及一名兒子，但他們已經移民美國30年並音信全無，趙伯伯估計他們欲劃清界線。

今日繼續大角咀垃圾屋主趙伯伯的故事。(節目截圖)

《東張西望》協助趙伯伯找到他的妹妹，希望他們重新建立關係，主持黎寬怡叫趙伯伯打電話給妹妹，而趙伯伯則表現出緊張及不舒服，趙伯伯最後同意黎寬怡協助找他妹妹。當電話接通後，黎寬怡先問妹妹是否很久沒跟趙伯伯聯絡，妹妹則說：「呢方面嘅嘢，我唔畀任何意見，如果有咩事，叫佢自己親自同我講。」

《東張西望》協助趙伯伯找到他的妹妹。(節目截圖)

趙伯伯最後鼓起勇氣向妹妹提出借錢的要求：「其實冇咩好講，不過我真係山窮水盡，如果你可以嘅話，就借一百萬畀我度過難關。」妹妹冷漠地叫趙伯伯把手上其中一個物業賣出便有錢。趙伯伯表示當年有眼無珠，把自己的退休金全數借了出去，但妹妹則說：「如果你有咩問題，你夜晚親自打畀我。」便掛掉了電話。妹妹應該對趙伯伯多年的囤積習慣及當年把退休金借出感到不滿，之後趙伯伯亦沒有再聯絡妹妹。

趙伯伯最後鼓起勇氣向妹妹提出借錢的要求。(節目截圖)

節目組見行人隧道內張貼了告示一個月後會進行大型清理行動，於是向趙伯伯提出幫助，而趙伯伯亦一如既往拒絕。直至2月中一天，趙伯伯通知節目組指食環署派了大批員工清理他櫻桃大廈的家，當中他懷疑食環署的人偷走了他的財物。節目組到達趙伯伯家後，發現大廳已經騰出了不少空間，趙伯伯激動地表示：「佢嚟執咩嘢？冇阿，佢係入嚟間屋偷嘢㗎！啲座地喇叭全部一對對，偷晒去。」

節目組見行人隧道內張貼了告示一個月後會進行大型清理行動。(節目截圖)

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行人隧道清場日子已經迫在眉睫，趙伯伯終於立定決心清理，但他的囤積症令他每一樣東西都不願丟棄，最後只可以丟棄廢紙、腐壞食物等的東西。清潔工人清理行人隧道十分「快手」，很快便清理了趙伯伯的位置，他在清潔工人來到之前不斷的收拾家當，最後趙伯伯坐在一旁看著清潔工人把他的家當都收拾掉，當時他在旁邊一聲不響。

行人隧道清場日子已經迫在眉睫，趙伯伯終於立定決心清理。(節目截圖)

趙伯伯隨後回到櫻桃大廈，一開門就見屋內又再次被雜物塞滿，趙伯伯覺得並不是問題，他更形容：「你睇吓個班富婆，N個Hermès嗰啲手袋，成屋都係，你話佢係唔係囤積？」