吳業坤娶日本老婆浜口愛子有虛榮感　自爆婚後鑽研多咗愛情動作片

現年32歲吳業坤（坤哥）於去年5月突然在社交平台宣布已經結婚，迎娶日本女主播及演員浜口愛子（Aiko Hamaguchi），令一眾網民又驚又喜。坤哥日前現身無綫（TVB）節目《搵鬼做情人》時就細談與太太相識以至求婚經過，更自爆婚後鑽研多了愛情動作片！



坤哥於去年5月突然宣布與浜口愛子結婚。（IG圖片）

坤哥坤嫂新婚幸福。（IG圖片）

坤哥表示當日放假到日本思考人生、沉澱自己時遇上了愛子：「嗰時香港發生咗好多事情，公司又有變動，所以係一個right timing。如果我一直有好多工作，繼續拍劇呀，係冇可能飛到啦，或者思考三十歲之後係點。」他坦言希望遇上的對象是由零開始認識自己，而不是從報章雜誌了解自己的為人。

坤哥細談與太太相識以至求婚經過.。（影片截圖）

坤哥笑指娶到日本老婆的確有虛榮感，亦重提求婚當日的情況：「用我僅餘嘅日文打去一間鋪頭，佢係會做求婚晚宴，點樣我去換衫但又唔俾佢覺得我走咗咁耐呢？我唔飲得牛奶就扮肚痛走，佢信跟住我就跪喺度，同佢講『希望可以令你幸福』。」他透露愛子感動落淚，自認冷血的他當時亦非常感動。

坤哥自爆婚後鑽研多了愛情動作片！（影片截圖）

主持謝茜嘉提到香港男仔通常對日本女孩充滿幻想，大概是受到漫畫、日劇，甚至是愛情動作片的影響。坤哥笑言：「大家都有涉獵㗎啦」，嘉姐追問：「你婚後係咪已經冇咗呢個習慣啦？」坤哥一臉正經回應：「你都知啦，有啲嘢係唔夠，有啲嘢係要不斷地學習。（嘉姐：即係婚後鑽研多咗呀？）好似打籃球咁，每個年代嘅進攻模式都唔同。（嘉姐：好似鑽研得好深入咁。）睇多啲啦，唔同國家、唔同地方嘅…我都係直接入戲肉㗎咋都係。」他解釋是因為愛，所以會學習更多。

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