黃紫恩同男仔傾足幾粒鐘疑有新戀情　Koba爆港女要男友開視像陪瞓

由 J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）、伍倩彤（Gillian）文頌男（Koba）擔任主持《不正常愛情研究所》。後晚（16日）播出一集主題是「難捨難離」。Jojo 一來就自爆近日有新對象，二人連續傾了幾小時電話。她話男仕其實不喜歡講電話：「阿媽打嚟，都係 10 秒鐘收線。話說前一排識到個新男仔，跟住同佢傾兩、三個鐘之後，問佢係咪咁鍾意傾電話。佢答『無男仔鍾意講電話』，但只要男仔肯傾，代表好鍾意你。」似乎有所暗示，Jojo 在節目中愈講愈興奮，更忍不住手舞足蹈。

Jojo （左一）透露近日有新對象。

Gillian 大讚行樓梯講電話的男仔很浪漫。

Jojo 接受電話訪問被問到是否好事近時，她回應：「無啊，跟住無發展啦。而家做緊普通朋友。」她表示對方是朋友的朋友，性格開朗樂觀很談得來，所以講了幾小時電話，她補充話：「最後都係發現做朋友適合啲。」因此沒有進一步發展。

Jojo 話男仔肯煲電話粥,代表對你有意思。（ig@jojotszyan）

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內容轉到傾電話，Karen 亦有故仔提供，她有位女友人跟曖昧對象傾電話，男方那邊忽然傳來急促喘氣聲：「原來個男仔驚入電梯斷線，所以行樓梯返屋企，佢住係 20 樓。」Koba 接住爆一名港女要 24 小時黐住男友的故事，他說：「男嘅要返工，但個女仔要個男仔一得閒就開 video call。差不多一星期 7 日，每日 24 小時；連瞓覺都要佢開住，可以一瞓醒就見到對方。」Jojo 形容事件似主人用 cam 監視家中寵物，但 Karen 已撲出來自首話：「我都試過呀，誇張咩唔誇張呀。」Gillian 亦有類似經驗，但當時未流行視象通話，她說：「傾完電話唔收線放係床邊，等大家好似一齊咁。」

Karen （右二）借賣萌留住男友,陪自己多一陣。

Koba（右一）爆港女要男友開視像陪瞓。

今集「有故事的人」Alfred，他因為送情人飛機，差點惹官非。Alfred 話事件牽涉四角戀，他說：「出嚟做嘢之後，撞返讀書時女朋友，我哋愛火重燃。不過當時佢有男朋友，我都有女朋友。」沒多久該女仔出國留學，Alfred 自然到機場送機：「佢一大班親戚朋友喺度，我唔方便埋去，但又好想見佢一面。」最後 Alfred 靈機一觸，買了一張最便宜往內地的機票入閘。女仔見到 Alfred 出現在禁區時，既驚訝又感動，二人獨處半小時，臨上機前女仔話「等我返嚟」。最後故事落幕 Alfred 同該名女子能否開花結果？最後他如何離開禁區？又因為什麼原因被扣查？留意後晚《不正常愛情研究所》。

Gillian（右） 大讚行樓梯講電話的男仔很浪漫。