愛回家Rebecca｜沈可欣48歲生日收花甜入心 兩子似媽咪成潛力童星

「愛回家Rebecca」沈可欣是「接龍四美」成員之一，與飾演張龍的黃耀煌譜出相差12年的姊弟戀，零違和感，觀眾十分受落。現實中，沈可欣有美滿婚姻，與楊證樺是出名恩愛的「TVB綠葉夫婦」，二人在2015年結婚，育有兩子7歲楊宏志和4歲楊宏信。

Rebecca同張龍喺戲中年紀相差12年，現實生活中沈可欣比黃耀煌大15歲，但拍埋一齊零違和感。（ig@janiceshum0312）

日前係沈可欣嘅48歲生日，老公楊證樺同兩子一齊去露營。（ig@janiceshum0312）

日前（12日）是沈可欣的48歲生日，老公楊證樺雖然要開工，但一早已安排好慶祝活動，一家四口和沈媽媽一齊去露營。沈可欣連日在社交平台分享家庭照，並感激老公的體貼細心，寫道：「今年嘅生日過得好特別🥰，我哋全家人去咗露營🏕️，小朋友經歷咗好多第一次👍🏻，起帳幕、踩高蹺、做小沙樽、做紥染、煮野食！你哋都好叻👍🏻好努力去嘗試💪🏻💪🏻，而我老公因為工作關係，11/3晚上先可以入來join我哋，冇諗過你收咁夜，仲會咁頻撲去張羅我嘅生日蛋糕和花束😘，由你落車行到入營地裏面，條路又遠又黑，見到你攞住咁多嘢入嚟，真係好意外🥰冇諗過你會比驚喜我😂😘。」

沈可欣直言好感動，繼續冧爆說：「你咁辛苦為嘅係令到我開心，我真係好感動🙏🏻，老公我想講，紥花好靚💐，個生日蛋糕好好味🎂，我個心好甜🍬，多謝你對我和孩子們的愛😘😘😘，我愛你❤️❤️❤️！你是一位好爸爸和好老公🥰🥰🥰。」相中見沈可欣好賢慧，孭住細仔煮飯，又陪大仔踩高蹺；見兩子跟媽咪一樣有一對大眼睛，個樣好精靈，好有潛力做童星！

一家四口，仲有沈可欣嘅媽媽。（ig@janiceshum0312）

收花好驚喜。（ig@janiceshum0312）

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楊證樺曾透露跟沈可欣之前交往過30多名女友，二人在TVB工作多年早已認識，但直至一同拍攝劇集《再戰明天》擦出愛火，從此認定對方。交往一年多，二人在2015年8月決定結為夫婦。楊證樺曾甜蜜表示太太最吸引他的地方，全因太太性格「師奶仔」，說：「她會走半小時為了1包尿片平1元，這就是好老婆。她很慳家，她很論盡，我很喜歡照顧人，我和她一個凹一個凸，她吸引我的是很疼錫小朋友，她亦很疼我。」

楊證樺同沈可欣喺2015年結婚。（ig@janiceshum0312）