東張西望｜500蚊挑逗的哥男乘客現身　自稱冇做錯事：我比較open

今日（14日）的《東張西望》講到早前網上流傳一段車cam片，一名的士男乘客在電話高談闊論自己曾與的士司機的情慾經歷，內容更十分露骨，而片段更在各社交平台瘋傳。事件不斷的發酵後，該男乘客Steve主動聯絡《東張》，為自己平反。

早前網上流傳一段車cam片。(節目截圖)

Steve指上星期日坐的士由尖沙咀去美孚，途中與朋友在講電話 ，他表示當時不知道有車cam錄影，又稱自己一向在的士都會講私人事：「我不嬲講電話都係咁樣去講，當事人講緊嗰個唔係我嚟㗎！我係未結婚㗎！」Steve更激動表示想叫朋友：「結咗婚唔好做一啲唔好嘅嘢！」

Steve主動聯絡《東張》現身說法。(節目截圖)

因為這條車cam片，Steve就被指有意挑逗司機，亦有不少網民質疑他的性取向，而Steve則再三澄清自己喜歡異性，更說如果知道有車cam正拍著自己就不會說出這些說話。主持·黎寬怡(貓仔)問Steve的道德價值觀如何，Steve就說：「好坦白，我比較open啲，我覺得冇做錯事，係咪先？」

因為這條車cam片，Steve就被指有意挑逗司機。(節目截圖)

Steve覺得這只是他與朋友的私人對話，並沒有太大的問題。但司機則不同意，當時司機有跟Steve說：「你唔好講呢啲嘢好冇，保持車廂安靜，你唔好騷擾司機揸車。」Steve就說其實司機叫他不要再談論時已經閉咀，Steve表示：「過程中我冇意識，就算佢同我講有車cam，我心諗我又冇騷擾你，我最多衰多口講埋啲衰嘢。」Steve認為司機不應把片段上載公審他，更說司機應該先把片段打上馬賽克，不應直接把他的樣子曝光。令他感到壓力，他亦話向司機保留追究的權利。

Steve就覺得這只是他與朋友的私人對話，並沒有太大的問題。(節目截圖)

而大律師陸偉雄則指出：「作為乘客係有啲嘢規範住，我哋係唔可以做任何行為去阻礙到佢嘅駕駛啦，又或者怎至乎令到佢分心都係唔啱嘅。」又說如果很大聲而令的士司機分神亦會干犯罪行。