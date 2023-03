楊紫瓊無懼公開零濾鏡真實樣貌　面上盡現歲月痕跡反獲網民激讚

現年60歲楊紫瓊 (Michelle) 憑住主演電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once),以大熱姿態贏得今屆奧斯卡影后,成為首位奧斯卡華人影后,締造了歷史。她在台上發表得獎感言時表示:「多謝香港電影,讓我站在這個巨人的肩膊上。」

楊紫瓊首次提名奧斯卡「最佳女主角」,便憑《奇異女俠玩救宇宙》得獎。(奧斯卡直播截圖)

Michelle這兩天亦有於她的IG分享今次得獎的喜悅,連續出了多個post曬出當日的靚相並談及封后感受。其中一張相是她與另一半,時任法拉利(Ferrari )CEO 與 Ferrari 賽車部門總經理尚陶德(Jean Todt)頭貼頭的甜蜜合照,兩人一起拿住奧斯卡獎座,Jean Todt一隻手在Michelle身後摟着她,恩愛之情洋溢,閃盲了一眾網民。

楊紫瓊與比她大17歲的尚·陶德(Jean Todt)相戀,男方對她一見鍾情,並展開了猛烈的追求。(michelleyeoh_official@IG)

有網民的焦點就落在Michelle的容貌上,因為該張照片完全是原相機直出,零濾鏡零修圖下的真實狀態。Michelle無懼以最真一面示人,化了妝的她雖然仍清晰可見歲月留在面上的痕跡,將瑕疵呈現在鏡頭前,但卻無損她散發出自信的光芒和美態,獲不少網民讚嘆:「有自信就是不一樣!」、「果然自信就是最美」。

