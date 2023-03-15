方力申勇敢認愛受性侵Maple證好男人 鄧麗欣：小方大個咗

鄧麗欣（Stephy）今日(15/3)現身尖沙咀出席藝術活動。對於小方（方力申）無條件接受Maple被性侵過去證真心，一洗花心形象，變有擔當好男人，Stephy接受《香港01》訪問時表示：「我覺得小方大過咗，不過點都好，都希望大家俾多啲空間大家，而我都係唔適合講太多，所以都希望大家都開心。（你覺得小方照唔照顧到Maple?)我就唔評論小方夠唔夠能力去照顧佢。（小方夠唔夠成熟去處理呢件事？）咁你問返佢，哈哈，不過佢年齡上係成熟嘅。」

鄧麗欣今日現身尖沙咀出席藝術活動。（陳順禎攝）

被問到有否直接關心小方？Stephy表示：「我冇直接去關心佢。（有否曾經遇過邪教傳道？）我就冇。（身邊朋友？）暫時我記憶中我係冇聽過同接觸過呢啲嘢。（傳相關邪教已滲入香港，會否覺得有危險？）咁當然唔係淨係話呢個邪教，而我覺得騙子都多咗，例如電話騙案，我都希望會少啲呢啲騙子出現，亦都希望呃人嘅人，又或者做壞事嘅人係受到佢應有嘅懲罰。（有冇遇過？）其實我媽咪成日都有同我講，佢遇過好多呢啲電話，相反佢就成日提我小心唔好俾人呃，係呢方面佢係好醒目，所以由細到大我俾媽咪嘅教導，叫我唔好咁易去相信人。」

鄧麗欣大讚小方為人長熟。（陳順禎攝）

被問相關邪教滲入本港，專門向單純年輕女生埋手，警方應否介入調查？Stephy：「我覺得唔輪到我講應唔應該，因為我覺得佢哋會做到佢哋嘅份內事，當然相信每一個人都唔希望在有同類型事件發生，亦都唔希望有人受騙同傷害，咁我相信一定會有相應嘅部署及各樣嘅措施。」