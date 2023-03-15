素海霖進軍AV｜Erena一向極大膽私下又性感　曾「真空」行尖沙咀

香港人素海霖，藝名絵麗奈Erena最近又有新搞作，據悉她早前已在日本以AV女優身份出道，日文名字是絵麗奈 (繪麗奈)，她已完成了首部AV影片的拍攝工作，已有劇照和試看影片。

素海霖的IG。(IG圖片)

日本上年突然流行「不戴胸圍散步」風潮，曾作客ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》的Erena（素海霖）有亦玩埋一份，並於YouTube頻道「Thisisshl 素小姐」公開一條在尖沙咀海旁「真空」散步的短片。在長約三分半鐘的短片裏，本來穿上白色外套的Erena便在鏡頭前大方除褸，騷出褸內的大V領薄衫，明顯出現「飛釘」情況，雖然開頭有點緊張、不自在，不時撥弄頭髮，但她後來愈來愈進入狀態，更在海旁擺出等各款Pose，例如攤開雙手、自行揸Cam低炒自拍等，雖然多數途人都未有在意，但仍然見到有男途人經過時會行「注目禮」。到底公眾地方「真空」上陣有何感覺？Erena在影片簡介中便有提到感受，她寫道：「第一次不穿內衣在尖沙咀散步，有點緊張和害羞。」

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曾在電影《#PTGF出租女友》演出的Erena日前在ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》的言論亦非常大膽，她坦言發現男友偷食之後，便用出軌去報復對方，她分享當時自己一年出軌四至六次，又指出軌是人之常情：「就算一個人有幾靚都好，對住佢三至五年都係會偷食，而且精神上的出軌都係偷食。」可是，男朋友由始到終都沒有發現Erena有任何異樣，搞到她非常憤怒，還索性向男友自爆罪證，展示自己與第三者的聊天記錄，而男友亦因此惱羞成怒動粗打Erena。

事情之後還愈演愈烈，有次男友以為Erena再去偷食，一怒之下揮刀指向女友，更不小心割傷對方，令Erena最後要入醫院縫九針，可惜對方就沒有就事件道歉：「被人打我都覺冇乜嘢，可能我有啲M底，但係去到呢刻，疤痕係一世就真係會記得。」

Erena因為男朋友偷食而報復。（節目截圖）

Erena經歷此事後與對方分手，她坦言這次的戀愛經驗令自己不會再與這類人發展戀愛關係，認為要經歷這些事情才會清醒。她又表示希望未來男友可以照顧自己的情緒、處事有交帶，就算出軌亦沒有問題：「出軌唔係最大的問題，佢要表達得好啲囉，例如我搵佢時候，佢要被我搵到，就算偷食都要聽電話，覆訊息都得，但係要Keep住覆。」

不過，Erena想法令浩南忍不住大鬧：「其實你唔會接受佢偷食同解釋得好唔好，因為佢解釋完，但係解釋件事唔係你咁諗嘅話，你會覺得唔完美，不如就一開始唔會接受佢偷食，多嚿魚！」

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