唔止素海霖Erena進軍AV界　原來呢位TVB性感女星都想拍AV

香港人素海霖，藝名絵麗奈Erena今日突然宣布已進軍日本AV界，立即在網上投下震撼彈，引來多方討論，很快便由很多起底資料，曾經做過模特兒的她拍過電影《#PTGF出租女友》，也曾上過ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》，更試過在尖沙咀「真空」散步，無論言論定行為同非常大膽。

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原來，香港有意拍AV的女生並不只她一人，有一位演員也揚言想拍AV，她就是現時效力TVB的何泳芍。她曾接受《香港01》專訪時，直認唔介意拍AV，解釋指如果是好藝術片，作為專業演員理應嘗試，她說：「因為只係一個角色，同埋我喺演藝方面嘅熱情都幾大。」

何泳芍話都想拍AV。（IG/@honeyho）