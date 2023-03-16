文詠珊豪門少奶奶生活與平民無分別　網民疑惑：做咩要嫁人

文詠珊 (Janice Man) 於2019年9月與相戀5年的金融才俊富二代男友吳啟楠 (Carl) 在香港註冊結婚，正式成為人妻。兩人的婚禮則於同年10月在意大利Lake Como湖畔古堡Villa Erba舉行，一對新人當日坐船到達會場，非常浪漫，整個婚禮盛大又奢華。Janice Man自此過住豪門少奶奶的生活，雖然仍有參與幕前的演出，但她不用開工時都很懂得享受生活。去年底她返港慶祝34歲生日，以闊太LOOK示人，貴氣十足。

一對新人於親友見證下行禮完婚。

日前Janice Man於抖音post了一段短片，記錄了她的日常生活並配上英文旁白，表示：「她獨立，她自己付款，她照顧自己，她能做飯，她洗自己該洗的衣服，她看起來很好，保持自己水分，她做最好的自己。」這是Janice首次如此詳盡地公開她婚後的生活片段，揭露了她嫁入豪門成為闊太後的日常點滴。原來她都要自己做家務，甚至要自己付款，完全令女生想嫁入豪門嘆世界的幻想破滅。

有網民不禁留言問道：「她為什麼要嫁人？」還加上一個哭泣的emoji，有網民就回應表示：「因為她遇到了愛情呀，她很幸福。」

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