戀講嘢｜嘉賓自稱唐朝公主　最愛孖將軍男友玩「強搶民女」情節?

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》周二（14/3）播出一集的主題為「古代愛情故事」，邀請到嘉賓Sherming分享戀愛經歷，她表示自己是來自唐朝的公主，分享與同樣來自唐朝的將軍談戀愛，當中分享二人的如何以「古人模式」約會等等，令不少網民直言好過癮。

Sherming表示自己是來自唐朝的公主（節目截圖）

分享與同樣來自唐朝的將軍談戀愛。（節目截圖）

她以唐朝服飾及妝容現身節目中。（節目截圖）

更大方轉身展示自己的打扮。（節目截圖）

現年35歲的Sherming是台灣師範大學的學生，她以唐朝服飾及妝容現身節目中，更大方轉身展示自己的打扮，她分享因為曾經角色扮演飾演紫霞仙子，而對古裝感到興趣，平時回校上課都會穿着古裝，可見她是非常熱愛唐朝服飾，被問到是否喜歡閱讀文學作品時，Sherming坦言自己看到文章會感到頭暈：「我睇字會暈，我鐘意睇《春宮圖》個啲，通常啲公主都係偷偷地收埋係床邊。」

Sherming分享曾與來自唐朝的將軍談戀愛，令一班主持非常震驚。她解釋台灣每年都會舉辦漢服出遊日，不少漢服喜好者都會穿上古裝一起外出，當時她見到一位男生身穿唐朝將軍服飾，這套衣服為她留下深刻印象，因此就交換聯絡方法。主持人對於這種的交往模式感到好奇，紛紛問到：「你哋談情係會用口語溝通，定係文縐縐用書面語溝通。」而Sherming就非常她與男友私下的互動方式：「我哋一齊之後，佢會叫我娘子，我會叫佢將軍（點解唔叫相公嘅？）因為我好傳統，唔可以太隨便。」之後Sherming還透露二人約會活動：「我哋會騎馬仲有馴鷹。」四位主持人對於古代模式的談戀愛感到新奇，問題接踵而來：「隻鷹真係會自己飛過」、「你騎馬會唔會『駕』咁叫」、「着古裝去騎馬？」

Sherming分享曾與來自唐朝的將軍談戀愛，令一班主持非常震驚。（節目截圖）

Sherming透露二人約會會騎馬以及馴鷹（節目截圖）

四位主持人對於古代模式的談戀愛感到新奇（節目截圖）

除了上述活動，二人會開車到台灣郊區遊山玩水，Sherming分享有次到溫泉區時，將軍突然情難自禁的經歷：「我哋試過去溫泉區，一打開門就即刻㩒住我，就......洞房囉。」而主持人們好奇問到二人會否制定劇本，模仿古代色情故事：「可能今日劇本係將軍要強姦民女」，Sherming坦然偶然會這樣做。雖然在其他人眼中二人是神仙眷侶，不過Sherming因為難以忍受將軍一個行為而決定分手。

主持人們好奇問到二人會否制定劇本，模仿古代色情故事（節目截圖）

Sherming坦然偶然會這樣做。（節目截圖）

二人會開車到台灣郊區遊山玩水。（節目截圖）

Sherming表示將軍的聲音非常響亮：「我住係五樓，我打開門，佢係落下講電話我都聽到。」不過一班主持人就有另一種見解：「佢入咗將軍嘅角色，將軍講嘢係要好大聲，好英明神武講嘢，佢抽離唔到」、「佢有千軍萬馬要一聲號令」、「成個山頭都要聽佢講嘢」。節目出街後一班網民直言嘉賓的言論好過癮，紛紛留言表示：「呢位嘉賓好突出，最好有下集」、「開頭一出場 覺得好怪 但她一路一路分享 又覺得越嚟越吸引」、「主持們比嘉賓仲入戲，配合度非常高」

Sherming表示將軍的聲音非常響亮。（節目截圖）

一班主持人就有另一種見解（節目截圖）