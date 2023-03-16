素海霖｜麥紫莉曾老作做港產AV第一人　近況曝光減肥成功繼續性感

絵麗奈Erena（本名：素海霖）成為香港首位日本AV女優，掀起全城熱話，在新片中更以流利廣東話演出，獲網民大讚是「香港之光」，排住隊課金買碟！早在2017年，亦有另一位性感藝人麥紫莉以「港產AV女優」自居，其後親認只是為上位講大話，含淚道歉。事隔6年，這位偽AV女優去咗邊？原來她並未放棄明星夢想，仍有參與幕前演出，更減肥成功瘦咗成個碼，不過豐滿上圍就冇縮水！



絵麗奈Erena（本名：素海霖）成為香港首位日本AV女優，在片商FALENO公佈的出道作中，以「土生土長的香港人」為賣點，她不但以廣東話出演，更與日本一線AV男優清水健有對手戲，證明今次終於不是放流料，消息震撼全港！

絵麗奈Erena成為香港首位日本AV女優，消息一出即震撼網絡。（thisisshl@Instagram）

早在2017年，已有一位當時20歲的性感嫩模麥紫莉自稱即將赴日拍AV，惟遲遲未成行，終被踢爆講大話，她哭訴很後悔，指自己只是受舊公司教唆，希望為上位搏一鋪才講大話。她撰長文道歉：「當初公司提出呢個提議，雖然講明只係一個綽（噱）頭，但我無即刻應承，因為我諗唔到點樣同屋企人解釋。後來公司話只要我有人識，就可以搵到好多錢，而且會有一個靚嘅收科！結果？同屋企人鬧交，搵唔到錢，出街、上網都俾人指指點點，壓力大到瞓唔到覺，每次見記者都好怕被問幾時出發，因為公司無話過俾我知點收科，亦都無諗過要收科，最重要係，的確係有人認識，但全無形象可言。我後悔了。」

麥紫莉曾自稱是港產AV女優第一人，但原來是放流料。（資料圖片）

麥紫莉承認「赴日拍AV」一事只是講大話，並哭訴指十分後悔。（資料圖片）

麥紫莉形象插水，雖然之後參加《G-1格鬥會2》，嘗試靠MMA打女殺出一條血路，但聲勢及人氣已大不如前。事隔6年，麥紫莉近況又如何？原來她早已瘦身成功，記得20歲的她身型都頗為大份，但現時已瘦身成功，2021年時更透露一個月間減了18磅，瘦到有腹肌。難得的是她的豐滿上圍並冇縮水，在近照中仍見她展露深長事業線。

麥紫莉（右三）一度想轉型做打女，可惜仍難以挽救「大話精」形象。（資料圖片／江智騫攝）

麥紫莉幾年間原來一直未放棄做幕前的心願，曾參與ViuTV劇集《黑市》、優酷電視劇《黑金風暴》、電影《無間行者之生死潛行》等，戲份當然不多，但總算有得做。而減肥成功的她未有封胸，近日仍繼續在YouTube頻道擔任性感荷官，與側田等歌手互動。

麥紫莉（右）曾於ViuTV劇集《黑市》演出。（tszlee_1109@Instagram）

郭偉亮（Eric Kwok）和劉浩龍在YouTube開設「Round Table Poker」頻道，經常廣邀圈中好友玩德州撲克，而麥紫莉就在第二季中以低胸裝扮派牌，令嘉賓難以專心。

麥紫莉在YouTube Channel低胸派啤牌，令側田難以專心。（Round Table Poker@YouTube）

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