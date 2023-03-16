素海霖定義渣男舊片翻hit：冇同女仔食飯只係去⋯⋯

素海霖（Erena）早前以第一位香港AV女優在日本出道，而她的日文名字是絵麗奈（繪麗奈），昨日（15日）消息一出，已經成功吸引了大家的關注。繪麗奈早前已完成了首部AV影片的拍攝工作，已有劇照及試看影片，片中她以全廣東話演出，不少香港人表示支持。

素海霖的IG。(IG圖片)

繪麗奈2年前接受訪問的片段亦被網民翻出，原來當時的繪麗奈言行已經大膽出位，是「非一般」的港女，訪問中她與主持人艾力逛赤柱，繪麗奈表示自己是第一次去赤柱。繪麗奈當時十分雀躍，四處看，她停在一間賣日本和報的店前拿著和服看，艾力表示和服很適合她拍照時，她二話不說：「係啊，好淫賤！」然後不繼傻笑，繪麗奈就是一個這樣直率的人。

繪麗奈2年前接受訪問的片段亦被網民翻出。(影片截圖)

艾力之後與繪麗奈到一間Café吃東西，聊到「港女」的問題，艾力表示她不是港女：「佢個人係好超級爽直！」即使逛街也不會有太多的嬌扭，繪麗奈立即補充自己也有溫柔的一面，繪麗奈最後亦說到從小被人說她自私，我行我素，但也是因為這樣她才可以這樣有性格的想做就去做。

雖然素海霖給人感覺開放，但對賤男亦有一定看法，主持艾力問他如何定義賤男，她說：「最渣嘅就係完全冇同個女仔食飯，每一次都係租咗個studio同個女仔發生性行為，我就覺得呢個人幾cheap囉。」

艾力之後與繪麗奈到一間Café吃東西。(影片截圖)

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