陳凱琳豪使過萬港紙　幫兩個月大BB安排上門打疫苗：節省很多時間

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎於2018年結婚，三年抱兩誕下大仔Rafael和二仔Yannick，並於今年1月誕下第三個兒子Carlos，完成五年抱三的使命。不經不覺，細仔已經兩個月大，Grace不惜豪使16500港紙找人上門幫BB打針，為的只是可以節省時間：「我覺得有很棒的人幫助我完成大事，還有那些小事情，我感到無比的幸福。」



陳凱琳紀錄低Carlos第一次注射疫苗的一刻。（IG：@ghlchan）

Grace在Instagram紀錄低Carlos第一次注射疫苗的一刻，表示自從她生完之後一下子要處理太多事情，因此要四圍找人幫助，包括上門幫BB打針：「我感到很放心，這亦幫我節省了很多時間，亦提供了靈活性和便利性。 Carlos接種完疫苗後，就能夠馬上回到牀上小睡一會兒，晚上更可以繼續和哥哥們一起活動！他的表現真的很好，整個過程都讓人感到安慰！ 在眼前發生的一切中，真的見證了一個小小的奇蹟，我還能說什麼呢？」

Grace總是為三個兒子給予最好的東西。（IG：@ghlchan）

其實，Grace向來都很願意為幾個兒子付出最好的東西，Carlos的人體工學BB床同樣價值不菲，價值近3000元，而大仔Rafael和二仔Yannick更各自擁有一張刻上了自己名字的私伙凳，據悉可以支撐脊柱有助小朋友成長，每張盛惠超過2000港元。另外，亦有報道指她三年前為歲半的大仔報讀一堂$740的playgroup，現時兩個兒子入讀的幼稚園更是名牌學校，一年學費盛惠$130130！

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