佘詩曼因「祝君好」剪男仔頭險拒演　拍《帝女花》致下巴受傷留疤

佘詩曼（Charmaine）入行多年，塑造過無數經典影視人物，令觀眾印象深刻。最近她在內地綜藝節目《無限超越班》中回顧以往角色，更憶述了不少內心故事。



阿佘當年奪得港姐季軍後，媽媽在台下恭喜她，突然令她感到兩人的距離遠了：「那個感覺就是，原來那麼開心的一件事，但是我跟我媽的距離就拉遠了，她也不能上台，所以那個感覺我突然很奇怪，（覺得）我們可能會有一些距離了。從那天開始，我工作就很忙，就把我們的距離拉遠了。」（視頻截圖）

1997年，阿佘當選香港小姐季軍，從此改變人生。談起首套古裝劇《雪山飛狐》，她至今仍記憶猶新：「懵，完全懵，就感覺壓力好大。然後很熱，因為是大夏天，我們穿的全部是棉襖、戴帽子，不停流汗，快暈倒了那種，實在是很辛苦的。但是對我來說是很新鮮的感覺，對所有東西都非常好奇，唸對白、看劇本，擁有自己第一本劇本的時候，我記憶猶新，我把我的名字寫上去，我的劇本。」

「苗若蘭」是阿佘首個古裝角色。（視頻截圖）

出道三年後，阿佘同張智霖合作劇集《十月初五的月光》，「祝君好」令她成功斬獲《萬千星輝賀台慶2000》「我最喜愛的電視角色」以及「我最喜愛的拍檔」兩個獎項，也正是這部劇改變了觀眾對阿佘的看法：「因為在這個苗若蘭，還有之後的幾部戲，都是演那種楚楚可憐的女生，又要哭，很悲傷，完全不是我的性格，直到君好這個角色，她是非常活潑、開心，在家裏是受寵的，非常開朗的一個女生，所以我演得非常自然，就好像自己一樣，所以觀眾看了（讚）她演得很好哦，跟之前的戲不同，其實關鍵就是我那個時候本色演出。」

《十月初五的月光》令阿佘獲得演藝生涯的首個獎項。（視頻截圖）

《十月初五的月光》可以視作阿佘演藝生涯的轉捩點之一，殊不知她當初差點因為剪短髮拒演：「我記得有一次開大會，所有演員、導演、編劇、老闆全部在，編劇就跟我說，我要你剪頭髮，我說啊？剪頭髮？他說很短，就是男孩子那種，然後我眼淚就出來了，（說）不行哦。然後他說你相信我，會有很大的改變，君好這個角色是短頭髮的，活潑的，很清爽的，我要完全改變你的形象。」回去看完劇本後，阿佘回應編劇同導演「我還是剪吧」，也正是通過這套劇，令她在演戲方面信心大增：「所以這部戲對我來說非常重要。」

阿佘是非科班出身的演員，因此觀眾對她的肯定令她信心大增。（視頻截圖）

到了翌年的《倚天屠龍記》，阿佘就表示「開始有壓力了」，「因為她是要懂武功的，我完全不會拍打戲，怎麼搞？後面變壞了，對我來說挑戰是非常高的。」她續指道：「我那個時候有一段時間出不來，天天我開車回家心情很不好。因為我以前沒有試過那麼投入，原來是會出不來的，那個時候特別痛苦。突然有一次，我車沒油了，然後加油就看到有一個便利店，不如吃個冰淇淋吧，吃完就開心了。從那一次以後，我每一天下班就去那個便利店買一個冰淇淋吃，成為習慣，所以那個時候，那個周芷若是我演藝生涯中最胖的，我現在後悔了。」

經過不停拍戲，阿佘的演技也逐漸提升，《帝女花》「朱徽妮」這個苦情角色，是她第一次在劇中要「死」，拍攝過程也非常辛苦：「我們天天都要拍，每天19、20個小時，特別累，我在家裏半夜摔倒了，然後割到臉了，就留下疤痕。那個時候（劇組）只給我4天假期，傷口也沒有愈合，我沒縫針，所以它一直不好。本來我是貼著一個創口貼，然後撲粉，但是打燈好麻煩，所以我拍到第三天，半夜三四點，全部人都在等打燈，要打到沒有（傷口）一樣，我就覺得好煩，全部人都很累，在等我一個人，我就狠狠地，不要管它了，就撕開那個（創口貼）扔了，然後撲粉上去直接拍，所以現在都有疤了。」

阿佘因拍《帝女花》下巴留疤。（視頻截圖）

對於自己的演藝生涯，阿佘以「直線上升總結」，並笑言：「我承認，是很順利的。」但同時，她也坦言自己為事業付出了很大努力：「我也放棄了很多。我覺得是專注嘛，所有東西都是公平的，你專注在哪裡，它哪裡就會比較好。我覺得要懂得珍惜自己的小幸運，把握每一個機會，失敗了也無所謂，也是一個經驗。但是，不可以停留，一定要往前走，走是一直走，沒頭，因為要不斷地提升自己，無論是什麼年紀，不要害怕年紀，因為在不同年紀，你會有不同的魅力在，永遠要對自己有自信，欣賞自己。」

阿佘熱愛演藝事業。（視頻截圖）

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